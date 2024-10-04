Нина Останина раскритиковала идею ввести налог на бездетность в России

04 октября 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Без увязки с комплексными мерами поддержки молодых семей, ничего хорошего эта идея не даст, считает политик Фото: Роман Наумов © URA.RU Введение налога на бездетность было бы несвоевременной и неуместной мерой. Так считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с URA.RU она пояснила, что без увязки с комплексными мерами поддержки молодых семей, ничего хорошего эта идея не даст. Вернуть практику Советского Союза и взимать налог с бездетных граждан предложил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его мнению, даже если эта мера не поднимет рождаемость, деньги можно потратить на содержание детских домов. «Это моя личная позиция, а не законопроект, — прокомментировал URA.RU свое высказывание Гурулев. — Я не планирую вносить подобную законодательную инициативу». Нина Останина резко раскритиковала идею, она считает, что прежде чем вводить такого рода налог, нужно позаботиться о том, чтобы молодежь была мотивирована вступать в брак и рожать детей. Новость по теме Депутат Госдумы хочет ввести налог на бездетность «Молодежь сейчас считает, что сначала надо обустроиться: найти работу, получать гарантированную зарплату, жилье приобрести, а потом уже рожать», — говорит она. Депутат рассказала, что в России не все сделано для поддержки молодежи. Так, в бюджет было заложено четыре миллиарда рублей для помощи молодежи с жильем. В очереди по этой программе, со слов Останиной, сейчас стоят 133 тысячи семей. «И в год жилье по ней получают выплату только 11 тысяч. Если разделить эту цифру на все субъекты федерации, то получится малое количество семей. Необходим закон о социальном жилье для молодых семей и очередь на жилье для молодых специалистов, тогда вопрос был бы наполовину решен», — уверена собеседница URA.RU. Политик считает, что по окончании учебного заведения молодежь не всегда может трудоустроиться и получать достойную зарплату. Также не всегда есть возможность устроить ребенка в ясли или детский сад. Кроме того, студенты получают слишком маленькие стипендии, чтобы содержать, в том числе и ребенка, полагает Останина. «Вот когда меры поддержки в отношении молодежи будут приняты, вот тогда и надо будет спросить: „Ребята, что вы не рожаете?“ Тогда я, как и депутат Гурулев, поддержу этот законопроект. А сейчас преждевременно», — говорит Нина Останина. Также депутат напомнила, что закон коснется и некоторых участников СВО, которые получили травмы и не могут иметь детей по медицинским показаниям. «Депутат Гурулев как им в глаза будет смотреть? Как быть с этими ребятами тогда? Гурулев предлагает их тоже налогом обложить? Предложение неуместно, и я не поддержу его сейчас», — ответила Останина. Налог на бездетность был введен в СССР во время Великой Отечественной войны. Его платили мужчины от 20 до 50 лет и незамужние женщины от 20 до 45 лет. Бездетные платили 6% от зарплаты. Если ежемесячный оклад был меньше 91 рубля, ставка снижалась до 5%. Граждане, получавшие меньше 70 рублей в месяц, налог не платили. Практика взимания налога с бездетных была полностью отменена только в 1993 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Введение налога на бездетность было бы несвоевременной и неуместной мерой. Так считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В беседе с URA.RU она пояснила, что без увязки с комплексными мерами поддержки молодых семей, ничего хорошего эта идея не даст. Вернуть практику Советского Союза и взимать налог с бездетных граждан предложил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его мнению, даже если эта мера не поднимет рождаемость, деньги можно потратить на содержание детских домов. «Это моя личная позиция, а не законопроект, — прокомментировал URA.RU свое высказывание Гурулев. — Я не планирую вносить подобную законодательную инициативу». Нина Останина резко раскритиковала идею, она считает, что прежде чем вводить такого рода налог, нужно позаботиться о том, чтобы молодежь была мотивирована вступать в брак и рожать детей. «Молодежь сейчас считает, что сначала надо обустроиться: найти работу, получать гарантированную зарплату, жилье приобрести, а потом уже рожать», — говорит она. Депутат рассказала, что в России не все сделано для поддержки молодежи. Так, в бюджет было заложено четыре миллиарда рублей для помощи молодежи с жильем. В очереди по этой программе, со слов Останиной, сейчас стоят 133 тысячи семей. «И в год жилье по ней получают выплату только 11 тысяч. Если разделить эту цифру на все субъекты федерации, то получится малое количество семей. Необходим закон о социальном жилье для молодых семей и очередь на жилье для молодых специалистов, тогда вопрос был бы наполовину решен», — уверена собеседница URA.RU. Политик считает, что по окончании учебного заведения молодежь не всегда может трудоустроиться и получать достойную зарплату. Также не всегда есть возможность устроить ребенка в ясли или детский сад. Кроме того, студенты получают слишком маленькие стипендии, чтобы содержать, в том числе и ребенка, полагает Останина. «Вот когда меры поддержки в отношении молодежи будут приняты, вот тогда и надо будет спросить: „Ребята, что вы не рожаете?“ Тогда я, как и депутат Гурулев, поддержу этот законопроект. А сейчас преждевременно», — говорит Нина Останина. Также депутат напомнила, что закон коснется и некоторых участников СВО, которые получили травмы и не могут иметь детей по медицинским показаниям. «Депутат Гурулев как им в глаза будет смотреть? Как быть с этими ребятами тогда? Гурулев предлагает их тоже налогом обложить? Предложение неуместно, и я не поддержу его сейчас», — ответила Останина. Налог на бездетность был введен в СССР во время Великой Отечественной войны. Его платили мужчины от 20 до 50 лет и незамужние женщины от 20 до 45 лет. Бездетные платили 6% от зарплаты. Если ежемесячный оклад был меньше 91 рубля, ставка снижалась до 5%. Граждане, получавшие меньше 70 рублей в месяц, налог не платили. Практика взимания налога с бездетных была полностью отменена только в 1993 году.