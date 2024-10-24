Остановлена работа фабрики «Сокол», чьим зефиром отравились люди

Роспотребнадзор остановил работу кондитерской фабрики «Сокол»

24 октября 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Производители зефира заявляли, что потребители неправильно ели его Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Роспотребнадзор приостановил работу кондитерской фабрики «Сокол». Ранее на зефир, произведенный «Соколом» жаловались покупатели: по их словам, они почувствовали симптомы отравления после употребления сладости. «Проводится проверка в отношении кондитерской фабрики „Сокол“ (ООО „КФС“)… Отобраны пробы готовой продукции и сырья, горячей и холодной воды, а также смывы для лабораторных исследований выпускаемой продукции», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. При осмотре были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, отсутствовало подтверждение сроков годности. В настоящее время деятельность ООО «КФС» приостановлена. Документы направлены в суд для административного приостановления деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сокол» производит зефир «Классический» без сахара и зефир «Жизель». Ранее на продукцию пожаловались покупатели. Торговые сети «ВкусВилл», ООО «Лента», X5RG, где продавался зефир, сообщили о приостановке его реализации. В свою очередь, кондитерская фабрика «Сокол» заявляла, что подаст иск в суд из-за распространения информации об отравлении их продукцией. Коммерческий директор фабрики Михаил Шамис заявил, что практически все жалобы от покупателей были связаны с неправильным потреблением продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роспотребнадзор приостановил работу кондитерской фабрики «Сокол». Ранее на зефир, произведенный «Соколом» жаловались покупатели: по их словам, они почувствовали симптомы отравления после употребления сладости. «Проводится проверка в отношении кондитерской фабрики „Сокол“ (ООО „КФС“)… Отобраны пробы готовой продукции и сырья, горячей и холодной воды, а также смывы для лабораторных исследований выпускаемой продукции», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. При осмотре были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм и правил, отсутствовало подтверждение сроков годности. В настоящее время деятельность ООО «КФС» приостановлена. Документы направлены в суд для административного приостановления деятельности, сообщили в пресс-службе ведомства. «Сокол» производит зефир «Классический» без сахара и зефир «Жизель». Ранее на продукцию пожаловались покупатели. Торговые сети «ВкусВилл», ООО «Лента», X5RG, где продавался зефир, сообщили о приостановке его реализации. В свою очередь, кондитерская фабрика «Сокол» заявляла, что подаст иск в суд из-за распространения информации об отравлении их продукцией. Коммерческий директор фабрики Михаил Шамис заявил, что практически все жалобы от покупателей были связаны с неправильным потреблением продукции.