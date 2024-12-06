«Коммерсант»: в ДНР задержали группировку чиновников из-за мародерства

В Донецкой Народной Республике задержали обвиняемых в мародерстве на территории завода «Азовэлектросталь». По версии следствия, в ходе боевых действий они похитили металлоконструкции на сумму свыше полумиллиарда рублей.
«Главное следственное управление СКР инкриминировало совершение мародерства в период вооруженного конфликта по части 4 статьи 356.1 УК РФ трем лицам. Это бывший заместитель председателя правительства — министра промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ГУП «Торговый дом «Втормет» Максим Солдатов», —
По сведениям издания, в настоящий момент подозреваемые находятся под стражей в Москве. Уголовная статья, по которой они обвиняются, была добавлена в УК РФ осенью 2022 года во время мобилизации. Это первый случай привлечения к ответственности за мародерство таких высокопоставленных лиц в условиях военных действий.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СК РФ для уточнения данной информации. Ожидается ответ.
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