06 декабря 2024

«Коммерсант»: в ДНР задержали группировку чиновников из-за мародерства

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Чиновников в ДНР обвинили в расхищении завода Фото:
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В Донецкой Народной Республике задержали обвиняемых в мародерстве на территории завода «Азовэлектросталь». По версии следствия, в ходе боевых действий они похитили металлоконструкции на сумму свыше полумиллиарда рублей.

«Главное следственное управление СКР инкриминировало совершение мародерства в период вооруженного конфликта по части 4 статьи 356.1 УК РФ трем лицам. Это бывший заместитель председателя правительства — министра промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ГУП «Торговый дом «Втормет» Максим Солдатов», — уточнил «Коммерсант».

По сведениям издания, в настоящий момент подозреваемые находятся под стражей в Москве. Уголовная статья, по которой они обвиняются, была добавлена в УК РФ осенью 2022 года во время мобилизации. Это первый случай привлечения к ответственности за мародерство таких высокопоставленных лиц в условиях военных действий.

Корреспондент URA.RU направил запрос в СК РФ для уточнения данной информации. Ожидается ответ.

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В Донецкой Народной Республике задержали обвиняемых в мародерстве на территории завода «Азовэлектросталь». По версии следствия, в ходе боевых действий они похитили металлоконструкции на сумму свыше полумиллиарда рублей. «Главное следственное управление СКР инкриминировало совершение мародерства в период вооруженного конфликта по части 4 статьи 356.1 УК РФ трем лицам. Это бывший заместитель председателя правительства — министра промышленности и торговли ДНР Владимир Рущак, его помощник Сергей Голощапов и руководитель ГУП «Торговый дом «Втормет» Максим Солдатов», — уточнил «Коммерсант». По сведениям издания, в настоящий момент подозреваемые находятся под стражей в Москве. Уголовная статья, по которой они обвиняются, была добавлена в УК РФ осенью 2022 года во время мобилизации. Это первый случай привлечения к ответственности за мародерство таких высокопоставленных лиц в условиях военных действий. Корреспондент URA.RU направил запрос в СК РФ для уточнения данной информации. Ожидается ответ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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