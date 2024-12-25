Губернатор Махонин высказался по поводу неработающих телетрапов в аэропорту Перми

Губернатор Махонин пообещал закончить работы по реконструкции аэропорта в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Телетрапы в аэропорту Перми простаивают без дела
Телетрапы в аэропорту Перми простаивают без дела Фото:

Власти сделают все для того, чтобы работы по реконструкции перрона в аэропорту Перми завершились в 2025 году. Об этом на встрече с главными редакторами региональных СМИ заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о неработающих телетрапах, Махонин сказал, что ему, как главе региона, «неловко» из-за то, что они не используются.

«Испытываю [неловкость], да. Но сейчас, [проектные] изыскания идут, мы потихоньку шевелимся. Мы понимаем, кто это [достраивать перрон] будет. Я понимаю, что в следующем году мы сделаем все для того, чтобы это все [реконструкцию] завершить», — заявил Махонин.

URA.RU рассказывало, что власти обещали завершить капитальный ремонт рулежных дорожек и взлетной полосы в аэропорту Перми в 2023 году. После этого планировалось начать использовать телетрапы. Работы по реконструкции воздушной гавани оценивались в 1 млрд рублей.

В 2024 году подрядчик, группа компаний «Стройтрансгаз», расторгла контракт на реконструкцию аэропорта. В «Стройтрансгазе» указывали, что для продолжения реконструкции в проектную документацию требовалось внести изменения, однако в минтрансе Пермского края так и не сделали этого.

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Власти сделают все для того, чтобы работы по реконструкции перрона в аэропорту Перми завершились в 2025 году. Об этом на встрече с главными редакторами региональных СМИ заявил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. Отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о неработающих телетрапах, Махонин сказал, что ему, как главе региона, «неловко» из-за то, что они не используются. «Испытываю [неловкость], да. Но сейчас, [проектные] изыскания идут, мы потихоньку шевелимся. Мы понимаем, кто это [достраивать перрон] будет. Я понимаю, что в следующем году мы сделаем все для того, чтобы это все [реконструкцию] завершить», — заявил Махонин. URA.RU рассказывало, что власти обещали завершить капитальный ремонт рулежных дорожек и взлетной полосы в аэропорту Перми в 2023 году. После этого планировалось начать использовать телетрапы. Работы по реконструкции воздушной гавани оценивались в 1 млрд рублей. В 2024 году подрядчик, группа компаний «Стройтрансгаз», расторгла контракт на реконструкцию аэропорта. В «Стройтрансгазе» указывали, что для продолжения реконструкции в проектную документацию требовалось внести изменения, однако в минтрансе Пермского края так и не сделали этого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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