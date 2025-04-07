Продажи легковых автомобилей в Петербурге и СЗФО снизились на треть

Продажи новых легковых автомобилей в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) за первый квартал 2025 года продемонстрировали значительное падение. По данным отчета «Автостат Инфо», в январе-марте было зарегистрировано всего 27 191 автомобиль, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда было продано 37 064 машины.
«Наибольшее падение среди регионов показали Калининградская область и Санкт-Петербург: 31% и 30% соответственно», — пишет «Коммерсант». Тем не менее, в марте наблюдался рост продаж по сравнению с февралем на 10%.
В структуре продаж лидируют иномарки с долей в 77% (19 219 штук), в то время как доля российских автомобильных брендов составляет 23% (7972 штук). Среди отечественных брендов наибольшее количество продаж приходится на Lada, которая за первый квартал 2025 года реализовала 6726 автомобилей, несмотря на снижение на 14% по сравнению с прошлым годом.
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