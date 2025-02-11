11 февраля 2025

Польша выгоняет украинцев на родину

Министр обороны Польши: украинцы должны вернуться из Польши на родину
© Служба новостей «URA.RU»
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Поляки потребовали возвращения украинцев призывного возраста домой
Поляки потребовали возвращения украинцев призывного возраста домой Фото:

Жители Украины призывного возраста, которые сейчас находятся в Польше, должны возвратиться на родину. Об этом рассказал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Украинцы в призывном возрасте, находящиеся в Польше, конечно, должны вернуться в свою страну», — заявил Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET. Ранее в Польше провалился проект создания «Украинского легиона» из проживающих там украинцев.

Идея создания в Польше «Украинского легиона» из граждан Украины не была реализована к настоящему моменту, оставшись инициативой на бумаге. Журналисты обратили внимание, что информации о наборе в легион на сайтах украинского посольства и его консульств нет, а официальная регистрация так и не началась, передает RT.

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Жители Украины призывного возраста, которые сейчас находятся в Польше, должны возвратиться на родину. Об этом рассказал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. «Украинцы в призывном возрасте, находящиеся в Польше, конечно, должны вернуться в свою страну», — заявил Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET. Ранее в Польше провалился проект создания «Украинского легиона» из проживающих там украинцев. Идея создания в Польше «Украинского легиона» из граждан Украины не была реализована к настоящему моменту, оставшись инициативой на бумаге. Журналисты обратили внимание, что информации о наборе в легион на сайтах украинского посольства и его консульств нет, а официальная регистрация так и не началась, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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