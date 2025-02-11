Польша выгоняет украинцев на родину

Жители Украины призывного возраста, которые сейчас находятся в Польше, должны возвратиться на родину. Об этом рассказал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
«Украинцы в призывном возрасте, находящиеся в Польше, конечно, должны вернуться в свою страну», — заявил Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZET. Ранее в Польше провалился проект создания «Украинского легиона» из проживающих там украинцев.
Идея создания в Польше «Украинского легиона» из граждан Украины не была реализована к настоящему моменту, оставшись инициативой на бумаге. Журналисты обратили внимание, что информации о наборе в легион на сайтах украинского посольства и его консульств нет, а официальная регистрация так и не началась, передает RT.
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