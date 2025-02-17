Песков раскрыл, договорятся ли РФ и США в Эр-Рияде о встрече Путина и Трампа

Во время встречи американских и российских представителей в Саудовской Аравии (Эр-Рияде) политики также обсудят и потенциальную личную встречу между главой США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Завтра будет обсуждаться, в том числе тема организации встречи двух президентов [США и России]», — пояснил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Встреча делегатов из Вашингтона и Москвы пройдет 18 февраля. От России на встречу отправятся министр иностранных дел Сергей Лавров, а также помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.
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