Путин рассказал, сколько европейцев хотят получить гражданство России

Порядка двух тысяч заявлений на получение российского гражданства подали граждане западных стран, преимущественно из Европы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства уточнил, что из всех поступивших заявлений около 1,5 тысяч уже одобрены.
«Что касается административно-правовых процедур, то мы приняли соответствующие решения, которые облегчают людям, стремящимся жить и связать свою судьбу <...> на длительный период с Россией... И снижение этих барьеров административных там предусмотрено... По-моему, там уже принято около 2 000 заявлений, 1 800 что ли, и где-то около 1 500 рассмотрено положительно», — отметил президент России. Его слова передает корреспондент URA.RU.
По словам Путина, подавляющее большинство новых заявителей — граждане европейских стран. Решение о смене гражданства они принимают не столько по политическим, сколько по ценностным причинам. Путин отметил, что поток иностранцев «идет», и подчеркнул, что для многих из них важны личные взгляды и ценности, а не политическая конъюнктура.
С 29 сентября по 2 октября в Сочи проводится XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». В 2025 году основное внимание участников сосредоточено на вопросах формирования многополярной структуры мировой системы и оценке перспектив ее дальнейшего развития. В мероприятии принимают участие 140 экспертов, представляющих свыше 40 государств.
