Почему после отставки Тулеев не останавливается и «падает» все ниже

02:16 27 апреля 2018 0

Экс-глава Кемеровской области Аман Тулеев никак не может уйти из политики Фото: Данил Айкин © URA.RU

Прошел месяц после трагедии в Кемерове, которая то ли завершила политическую карьеру «динозавра» Амана Тулеева, то ли раскрыла широкой аудитории те ужасающие возрастные изменения, что его настигли. Уже после отставки, после необычного возвращения во власть в статусе спикера местного парламента, он вновь в центре внимания со своим заявлением в адрес сменщика:

«Я ответственно заявляю, что никаких личных отношений с [с врио губернатора Сергеем] Цивилевым у меня нет, я его просто не знаю, он назначен „сверху“. Для того, чтобы хотя бы немного знать человека, нужна его точная автобиография, и, конечно же, налоговая декларация».

В чем же ошибся Тулеев, переживший карьеры Эдуарда Росселя, Минтимера Шаймиева, Муртазы Рахимова и Юрия Лужкова? Как политик со стажем в несколько десятилетий не смог разделить трагедию со своим народом и вызвал политический протест.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта около 16:00 по местному времени (в 12:00 по мск). За час площадь поражения огнем увеличилась до 500 кв. метров. Сегодня официально известно, что число погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове — 60 человек.

Первый день трагедии в СМИ: мало информации

Первые сообщения о пожаре федеральные информационные агентства опубликовали после 13.00 (по Москве). «РИА Новости» в 13.20 — о том, что в Кемерово загорелся торговый центр. В 14.00 ТАСС сообщает о девяти пострадавших при пожаре. В 14.15 ТАСС передает, что прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ в Кемерове. Это первый комментарий по ЧП от федерального ведомства — он прозвучал спустя два часа после начала пожара.

Трагедия унесла жизни 60 человек, но кемеровские власти не смогли разделить трагедию со своим народом Фото: Данил Айкин © URA.RU

И это при том, что местный портал VSE42.RU публикует первую новость о пожаре в 12.29 по Москве. Портал обновляет информацию фактически в режиме реального времени сообщает актуальные сведения о пострадавших и подробностях пожара каждые 20 минут, выкладывает видео очевидцев, комментарии врачей из больниц, скорой помощи. Это фактически единственное местное СМИ, которое так подробно с самого начала освещает событие, пользуясь не только дежурными комментариями официальных лиц, но и опираясь на сведения источников и очевидцев.

На губернском ТВ «СТС-Кузбасс» в этот день вышло всего две новости, посвященные ЧП: первая о том, что пожар начался, вторая — что губернатор Аман Тулеев возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом информация на многих медийных ресурсах, как федеральных, так и местных появляется в районе 17.00, то есть через пять часов после возгорания. Никакой информации о пострадавших за весь день телеканал так и не дает: в последней новости указано только количество спасенных и эвакуированных людей.

ГТРК «Кузбасс» более активно освещает трагедию, но дает неполную информацию по пострадавшим, ориентируясь исключительно на данные региональной власти — в сумме на сайте компании появляется около 15 новостей за этот день: о создании оперативного штаба под руководством Тулеева, об эвакуации, о введении режима ЧС, о первых пострадавших, отчеты МЧС. Последняя информация о пожаре на телеканале за этот день о пятерых погибших. Хотя по официальным данным в конце дня уже известно о 37 жертвах. «Газета Кемерова», хотя и широко освещает само событие, также не опубликует итоговую новость о количестве погибших.

Почему не было доверия данным о погибших

Весь день появляется противоречивая информация о судьбе детей в ТЦ. Так уже в 13.43 портал VSE42.RU пишет, что в там может находиться группа детей: при этом первый замгубернатора Владимир Чернов сообщает порталу, что они эвакуированы, но источники говорят, что успели вывести не всех. Там же в 14.16 со ссылкой на источники дается информация о гибели четырех детей. РИА Новости в 15.18 сообщает, что в пожаре погибли три ребенка и женщина, ссылаясь на официального представителя Следственного комитета России. На сайте ГТРК Кузбасс новость об этом появляется только спустя два часа, в 17.18.

В официальные данные не поверили Фото: Владимир Андреев © URA.RU

К тому моменту (в 16.45) на VSE42.RU уже опубликована информация со ссылкой на источники о том, сколько на самом деле могло пострадать больше людей — около 50 человек. В 23.20 по Москве ТАСС дает информацию о гибели 37 человек.

За два часа до этого, в 20.00, впервые в медийном поле появляются сообщения, что кемеровчане, чьи родственники пропали во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня», обвинили представителей администрации и МЧС в сокрытии информации. Об этом сообщает корреспондент VSE42.Ru с места событий.

Местные эксперты объясняют это многолетними привычками местного медиарынка, фактически полностью подконтрольного Тулееву и его команде.

«Одним ресурсом владеет депутат областного совета, другим — советник губернатора.

Наши медиа часто умалчивают о ЧП и их последствиях, поэтому у кемеровчан нет доверия к информации, которую транслируют региональные ресурсы. Главным источником информации для нас стал неподконтрольный Тулееву интернет-портал и соцсети» — рассказал «URA.RU» местный медиаменеджер на условиях анонимности.

Хроника событий в соцсетях. Фейки, вбросы, YouTube

Источник агентства указывает на то, что активное недоверие к региональным СМИ появилось полтора года назад, но окончательно укрепилось прошлой осенью: «Когда Тулеев пропал на несколько недель, а все региональные СМИ делали вид, будто ничего не происходит. После этого поверить во вбросы было не сложно, их было очень много, они были правдоподобными, потому что каждый кемеровчанин знает, какой популярностью пользуется „Зимняя вишня“, и как местные власти не любят распространяться о ЧП».

Фейки о сотнях погибших быстро разлетелись сначала среди жителей Кемерово, а потом и по всей стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В группе ВКонтакте «Инцидент Кемерово» (290 тысяч подписчиков, видеоролике с места ЧП набрали до 5 млн просмотров каждое) первое сообщение о происшествии с фотографиями пожара появилось в 12.16 (то есть через 15 минут после пожара). Спустя еще 10 минут здесь публикуются видео с места происшествия. В комментариях фигурирует фотография монитора диспетчера скорой помощи: «Дым на крыше ТЦ Зимняя вишня <…> повторный вызов, люди не могут выйти. Выпал человек из окна, нужна срочная СМП, скорая нужна во внутренний двор. Люди стоят на крыше».

Подписчики паблика комментируют: «Говорят, там как в фильмах ужасах. Люди с окон прыгают, отовсюду валит дым. Ужас» «Очевидцы сказали, что поджог, но все же, все то, что там происходит — это пи****». В группе оперативно обновляют информацию, ссылаясь на проверенные источники. Спустя два часа после начала возгорания появляются фотографии пропавших без вести детей. Администратор группы просит пополнять этот альбом, а всем, кто видел или что-то знает об их судьбе — сообщать по контактному телефону.

В 16:49 появляется первое первое видео пожара внутри здания. В 17:58 паблик публикует списки потерпевших со ссылкой на Life.ru.

Пользователям соцсетей никто не отвечал

В 19:17 в «Инциденте Кемерово» одна из читательниц постит скриншот WhatsApp переписки. В диалоге выясняется, что пожарные добрались до кинотеатров, и там никто не выжил. «Более 80 человек. — В смысле? — Да, пи… У Сережи брат там работает. — Вроде официально 3 ребенка и одна женщина. — Говорит, что боится считать трупы. У нас все завуалировано. Трупы даже не выносят. Боятся пугать. Там весь класс в кинотеатре задохнулся. Учительница повела.»

ТЦ «Зимняя вишня» стал западней для десятков человек Фото: Данил Айкин © URA.RU

В ветке комментариев 25 марта, уже вечером в воскресенье появляются сообщения, которые выражают недоверие к официальным данным: «Никто не скажет точное количество погибших, потому что в первую очередь пострадает власть, потом уже владелец! Тут даже и не важно из-за чего произошел очаг возгорания, важно то, что людей нет, и вряд ли кто остался жив! Пожар тушат 8 час, там уже от угарного газа задохнулись все».

Сообщения о том, что погибло более трехсот человек в соцсетях стали тиражироваться после полудня 26 марта. Все чаще и чаще в паблике появляются комментарии такого содержания: «64 и 350 почти одинаковое число, ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ВСЕГДА ОБМАНЫВАЕТ ЛЮДЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!! за кого вы голосуете…».

В этом же паблике («Инцидент Кемерово») комментаторы публикуют скриншот сториз в Instagram со следующим текстом: «Вот настоящая цифра, ни какие не 64, ни 34. Просто выб***ки. Даже в такой ситуации хотят все примять. Погибших в зимней вишне — 355. Только 30 из них взрослые. Трупы не выносят. Власти запрещают распространять эти цифры, угрожая людям увольнениями. Распространите это везде, где только можно. Люди должны знать правду».

В 20.00 в соцсетях появляются первые комментарии с призывом собраться в 9 утра во вторник, 27 марта, у здания администрации города с требованием ответить на вопросы: сколько на самом деле погибших и пострадавших, почему двери кинотеатра были заблокированы, почему сотрудники МЧС 40 минут снимали людей с крыши.

Реакция на YouTube

Свое отражение трагедия получила и в YouTube. Местные влогеры-миллионники канала «Немагия» опубликовали ролик с места события 26 марта. В нем они приводят аудиозаписи, на которых неизвестные люди сообщают о сотнях погибших [как стало известно позднее, украинский пранкер Евгений Вольнов обзвонил морги, похоронные агентства и кладбища, представляясь сотрудником МЧС, и просил их «ждать 300 трупов». Далее, эта информация тиражировалась среди медперсонала и из родственников]. Ведущие канала рассказывают, что дым из ТЦ до сих пор идет. Один из них делится со зрителями: «Сейчас ходили, с людьми разговаривали. Очень много пропавших без вести, а говорят о 56 погибших». Ролик набрал 3,5 млн просмотров.

Звезда YouTube Николай Соболев на распространении лжи о сотнях погибших в пожаре «заработал» более 100 тысяч подписчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В понедельник в семь часов вечера по Москве, когда в Кемерово было уже 23.00 telegram-канал «Следком» опубликует сообщение СК РФ, которое опровергает эти слухи. Но к этому моменту горожане уже договорились прийти к 9 утра к зданию администрации, чтобы выяснить точное число погибших. Как рассказал агентству корреспондент радиостанции «Говорит Москва», который находился в эти дни в городе, Александр Капков, основным источником информации для горожан тогда стал мессенджер WhatsApp. Через чаты распространяются фейковые голосовые сообщения о сотнях погибших, там же люди договариваются выйти в центр города на следующее утро.

Во вторник, 27 марта, целый ряд блогеров (среди них Николай Соболев, Kamikadze-d (Дмитрий Иванов), Сергей Брокш и другие) продолжают поддерживать ложь, запущенную украинским пранкером Евгением Вольновым. Видео, в которых они ставят под сомнение официальные данные о количестве погибших и тиражируют ложную информацию, набирают более 10 млн просмотров (подробнее об этих вбросах «URA.RU» писало ранее). В итоге, убедить россиян в правдивости официальной информации удается лишь самому пранкеру Евгению Вольнову: он рассказывает о своем «розыгрыше» вечером 27 марта.

Как Тулеев пропустил пожар

Ньюсмейкерами со стороны местной власти в день трагедии 25 марта выступают только мэр города Илья Середюк и заместитель губернатора Владимир Чернов. Через 1,5 часа после пожара Чернов в 13.23 подтверждает, что есть пострадавший. Потом еще через полчаса в 14.00 Сердюк уточняет число пострадавших, возросшее до девяти человек. Следующий комментарий он дает уже в 17.19, стоя у самого торгового центра перед телекамерами.

В первую же ночь на место ЧП вылетела глава Минздрава Вероника Скворцова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Тогда уже известно о первых погибших детях, но Сердюк не произносит соболезнований, а говорит чиновничьим языком о своих задачах: «Наша задача организовать процесс, ограничение движения по улице, людей, чтобы зеваки, мародеры не заскочили. Чтобы вся техника была, которая необходима. Кому снег убрать, чтобы могли погрузчики подъехать».

Это последняя реакция местной власти в день трагедии. На следующий день, в 00.24 по местному времени, и в 20.24 (еще 25 марта) по Москве комментарий снова дает замгубернатора Владимир Чернов, называя родственникам предварительную причину трагедии: у одного из детей якобы была зажигалка, из-за которой загорелся поролон, а затем пламя моментально охватило все помещение. Позже, эта версия не подтвердится: причиной пожара будет названо короткое замыкание.

Ни 25 марта, ни 26 марта, ни 27 марта губернатор Кемеровской области Аман Тулеев так и не появится на месте трагедии.

Федеральная власть оказывается более оперативной в своей реакции. Так, 25 марта в 19.44 по Москве (23.44 по Кемерово) министр здравоохранения Вероника Скворцова поручает оказать помощь пострадавшим в пожаре. В 20.03 по Москве пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщает журналистам, что Владимир Путин дал ряд поручений главе МЧС Владимиру Пучкову и губернатору Кемеровской области Аману Тулееву об оказании всей необходимой помощи. Песков также передает соболезнования президента семьям погибших.

Соболезнования от всех, кроме губернатора

После этого в 20.44 агентства дают информацию о том, что Владимир Пучков вылетел в Кемерово для координации ситуации на месте. Еще через пять минут — в 20.49 «РИА Новости» сообщают о телефонном разговоре Владимира Путина и Амана Тулеева.

Глава Чечни Рамзан Кадыров одним из первых принес свои соболезнования родственникам погибших в Кемерове Фото: Владимир Андреев © URA.RU

26 марта в 01.47 по Москве местные и федеральные ресурсы публикуют соболезнования международных лидеров и глав других регионов. В частности, канцлер Австрии Себастьян Курц в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким погибших в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Глава Чечни Рамзан Кадыров к этому моменту написал о соболезнованиях в своем telegram-канале. На этом фоне молчание Тулеева кажется особенно вопиющим.

В 5 утра по Москве также становится известно, что министр здравоохранения Вероника Скворцова вылетает в Кемерово. То есть на следующий день после пожара в Кемерово прилетают два федеральных министра.

Четыре «крылатые фразы» Тулеева

В районе шести утра центральные телеканалы транслируют фрагменты с заседаний оперативного штаба в Кемерове, где уже находился министр МЧС Пучков и губернатор Аман Тулеев. На брифинге с этого совещания, то есть спустя 17 часов после начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня», глава региона так и не смог ответить на вопрос, почему его не было в оперативном штабе в день пожара и почему и он не встретился с родственниками погибших и пострадавших.

Глава МЧС Владимир Пучков оправдывает отсутствие Амана Тулеева и вызывает только еще больший гнев людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«У меня была причина. Успокойтесь», — сказал он журналистам. На этом моменте Тулеева перебивает глава МЧС Владимир Пучков, который рассказал о личной просьбе к губернатору: «Я, если вы обратили внимание, лично руководителя попросил, чтобы в зоне проведения поисково-спасательных работ не мешали выполнять профессиональную задачу. Если бы приехал руководитель, был бы определенный сдвиг по выполнению задач».

Позже радиостанция «Говорит Москва» подтвердила информацию у начальника отдела по связям с общественностью администрации Кемерово Ларисы Деменевой, что речь шла о «кортеже» Тулеева, который мог помешать спасательным работам.

Эту информацию с трактовкой, что Тулеев не может обойтись без кортежа даже во время трагедии, тут же подхватывают соцсети. Журналист Армен Гаспарян в Twitter пишет: «Губернатор Тулеев не приехал на место трагедии. Побоялся кортежем помешать работам спасательных служб. Чудовищно. Пешком нужно было идти».

«Нафиг тот кортеж? Там дети погибли, а он свою тушу охраняет. Стыдно», — реагирует пользователь Светлана. Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов в своем telegram-канале транслирует: «Про Тулеева. Как ему рекомендовали не приезжать на место катастрофы, потому что кортеж может помешать. Кортеж! На самом деле понятно, он просто испугался приехать. И вот эти слова про особую благодарность Путину, такая чисто азиатская лесть.»

«Путин и Я, Я и Путин»

Второй раз за день Тулеев дает пищу для гневных комментариев в соцсетях и СМИ после интервью телеканалу «Россия 24», которое вышло в эфир 26 марта в 14.00. Там он признается, что сразу не оценил масштабы трагедии. Потом Тулеев по-чиновничьи сокрушается, что это произошло именно на его территории, а дальше, вместо того, чтобы, наконец, произнести соболезнования жителям своего региона, начинает восхищаться недавним звонком Путина.

Гибель детей в «Зимней вишне» оплакивали по всей стране Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Он мне сказал — я тебя прошу, ты человек опытный, ты профессионал, дойди до каждой семьи и передай от меня личные соболезнования. Меня потрясла вот эта сверхчеловечность», — делится своими впечатлениями от разговора с президентом Тулеев на фоне сообщений, которые описывают жуткие подробности гибели детей за закрытыми дверьми кинозала.

Это видео тут же тиражируют местные СМИ, интернет-сообщества и соцсети. Так, например, на сайте информационно-аналитического портала «Кузпресс» оно набрало 99 комментариев. Вот, например, что пишет пользователь Наган: «Самое главное Тулеева ПОТРЯС звонок Путина, остальное уже не важно, жертвы, дети, пожар. Путин и Я, Я и Путин», или «Кошмар, куда катится область с такими руководителями?!».

«Почему на моей территории говорит он… Это не просто оговорка, это показатель огромнейший. Я не говорил этого раньше, а сейчас скажу! В Отставку!!!?» — призывает в комментариях Андрей Аспир. «Как он на позднего Брежнева похож, неужели нет моложе? он уже к креслу прирос интересно кто его с креслом в машину выносит охранники наверно?», — предполагает Захар Притон.

Масло в огонь добавил третий день после трагедии, 27 марта, когда в регион экстренно приезжает Владимир Путин, и Тулеев просит прощения лично у президента, а не у пострадавших. Президент проводит в Кемерове совещание с главой МЧС Владимиром Пучковым, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Стенограмма заседания появляется на сайте Кремля в 7.15 утра (по МСК). В ней приводятся такие слова Тулеева: «Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне.

Ещё раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории».

Как появились слова о бузотерах

В YouTube под видео с совещания следующие комментарии: «Людям иди поклонись, до сих пор не вышел, не поговорил даже ни с одним», «у вас ЛИЧНО прошу прощения…«какая же …. власть в России», » у старика уже деменция, он прямым текстом говорит: «прошу прощения что это случилось на нашей территории», до трагедии ему дела нет, главное что его печалит, это то что она произошло на его территории и взбудоражило».

Дважды во время встречи с президентом, Аман Тулеев (слева) совершает ошибку

Слова Тулеева выглядят еще более циничными на контрасте с президентом России Владимиром Путиным, который в своем диалоге с чиновниками кажется самым сочувствующим: «Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети» (выдержка из стенограммы).

Второй раз за совещание Тулеев четко и публично проводит границу между собой и жителями региона, когда называет людей, вышедших в этот же день на стихийный митинг, бузотерами: «Человек 200 там — это вообще не родственники погибших. Это вообще те, кто постоянно бузотерит. Мы работаем с ними и говорим: „Нельзя“. Это святотатство, когда горе, а ты пытаешься на этом решить какие-то свои проблемы», — говорит он президенту.

Владимир Путин никак не реагирует на слова губернатора Кемеровской области. После совещания в администрации он едет в морг, где лично встречается с родными погибших.

Главная ошибка кемеровских властей — это отказ от диалога с людьми в момент, когда люди продемонстрировали, что они этого диалога хотят, считает политолог Аббас Галлямов. «Тулеев должен был встречаться с родственниками погибших и пострадавших и во время пожара, и после него — столько раз, сколько они хотели. Власти должны быть готовы к общению с людьми не только в режиме диалога с изображающими людей подконтрольными общественниками из ОНФ и прочих лоялистских организаций, но и с теми, кто задает неприятные вопросы», — отмечает эксперт.

Президент Центра политических технологий Игорь Бунин говорит, что произошел слом коммуникационной системы между властью в регионах и населением: «Великий кузбасский лидер когда-то был блестящим пиарщиком, был человеком, который готов вести за собой народ.

Во что он превратился? Он превратился в человека, который смотрит только на главу государства, его не интересует, ни «Зимняя вишня», ни погибшие дети. Его интересует только точка зрения главы государства».

Митинг в Кемерово: чиновники политизируют протест

Пик кризиса приходится на вторник, 27 марта. Накануне в местных пабликах во ВКонтакте появляются призывы выйти на стихийный митинг в 9:00 по местному времени к зданию областной администрации, чтобы призвать к ответу чиновников и потребовать правды. В Telegram создается чат «Кемерово митинг», где люди самоорганизовываются.

Коммуникативные промахи кемеровских властей дали почву для спекуляций вокруг федеральной власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Так как митинг несогласованный, администраторы чата предупреждают, возможны задержания. В назначенное время горожане не могут попасть на площадь, поскольку ее перекрыли полицейские. В 9.00 у оцепления собирается около 200 горожан, в 9.20 их уже вдвое больше. Местный портал VSE42.RU публикует новость «Кемеровчане возмущены поведением полицейских, которые не пускают горожан на площадь Советов».

В 9.35 к горожанам выходит первый замгубернатора Владимир Чернов, заместитель губернатора Сергей Цивилев и мэр Кемерова Илья Середюк. В 9.45 число протестующих по данным СМИ превышает четыре тысячи человек, они прорывают оцепление и требуют от властей опубликовать полные списки погибших. В ответ на это Цивилев просит у жителей города сообщить в правоохранительные органы о пропавших родственниках.

Собравшиеся уверены, что власти скрывают от них истинное число погибших. Фейк про 300 погибших во время митинга транслирует даже работник скорой помощи. Позже он признается, что узнал о сотнях погибших не на работе, а в сети. Мэр города Илья Середюк предлагает инициативной группой поехать в морг, чтобы убедиться в количестве жертв. Для этого местные власти даже выделяют автобус.

В итоге вернувшиеся люди сообщают, что на кладбище нет двухсот выкопанных могил, а в морге находятся останки 60 тел. Но собравшиеся все равно им не верят. Как рассказывает «URA.RU» корреспондент «Говорит Москва» Александр Капков, ни у кого не было сомнения в правдивости распространенных украинским пранкером слухов.

«Люди не принимали официальные данные, никакие здравые аргументы слушать они не хотели, а слепо верили фейкам.

Они не поверили собственной инициативной группе, которая объехала все морги и даже проверила хладокомбинат», — описал ситуацию журналист, присутствовавший на митинге.

Что было невероятной глупостью

К полудню спецназ блокирует вход в здание администрации области, площадь оцепляют сотрудники полиции. По оценкам журналистов, в этот момент здесь находятся около пяти тысяч кемеровчан. И приблизительно в это время Тулеев докладывает Путину о «двухстах бузотерах». Поскольку за прямой трансляцией митинга в YouTube следят сотни тысяч человек (видео на канале «Антиплатон» набрало более 1 миллиона просмотров), такая оценка губернатора тут же получает негативный отклик в соцсетях.

«И как он не догадался сказать, что это оппозиционеры пожар и устроили? И двери тоже они заперли. И сигнализацию отключили», — комментирует новость Mona_cenia в «ЖЖ».

Сергей Цивилев после своей ошибки на коленях просит прощения у кемеровчан и становится врио губернатора Кемеровской области пресс-служба Кремля

Во время митинга объектом разгромной критики становится только Тулеев, но и Цивилев. Он в ходе стихийного митинга обвиняет в желании «попиариться» Игоря Вострикова, мужчину, который потерял при пожаре троих детей, жену и сестру. Ролик с диалогом чиновника и кемеровчанина мгновенно облетает соцсети, а эксперты тут же заявляют о политическом самоубийстве Цивилева. Правда, в конце акции, и. о. губернатора пытается реабилитироваться и встает на колени перед горожанами, просит у них прощение за случившееся. Народный сход длится в общей сложности около семи часов.

В результате, имидж оторванного от реальной жизни, равнодушного чиновника, который видит в массовом стихийном проявлении горя политический пиар, прочно закрепился в сознании россиян, отмечают опрошенные «URA.RU» политтехнологи.

Местные чиновники попытались объявить людей «оппозиционерами», не понимая, что есть колоссальная разница между протестующими, которые оспаривают итоги выборов, и родственниками погибших, которые собрались движимые личным горем, отмечает Аббас Галлямов: «Объявлять последних „оппозицией“ — невероятная глупость, потому что симпатии публики очевидно будут именно на их стороне. В подобных ситуациях власти ни в коем случае не должны противопоставлять себя людям».

Политтехнолог Сергей Маркелов отмечает, что, политизируя протест в Кемерово, региональные власти действительно не верили в то, что тысячи людей спонтанно вышли на площадь. «Политик думает, что если народ открывает рот, значит, это кто-то проплатил, а толпу кто-то зарядил. И поэтому региональные власти на социальные протесты сразу начинают реагировать как на политический бунт, на свержение власти, президента и губернатора», — объясняет эксперт.

Оппозиция попыталась связать пожар с выборами

Представители несистемной оппозиции, реагируя на пожар в Кемерове, вспоминали президентские выборы, которые состоялись неделей ранее. Пик их активности пришелся на следующий день после трагедии. 26 марта через Twitter со ссылкой на радио «BFM» распространяется информация, что в день трагедии дети посещали кино и контактный зоопарк по бесплатным билетам, которые якобы раздавали на избирательных участках.

Начальник кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова также 26 марта публикует твит с сообщением, что кемеровчан пугают расстрелом, если они соберутся у здания администрации. (Якобы колонна военных выехала из Югры). Оппозиционный политик Владимир Милов, также твитит о том, что если Путин не приедет в Кемерово, то он презирает свой народ. 26 марта, на сайте «Эхо Москвы» появляется опрос: «На ваш взгляд, лично Владимир Путин несет ответственность за случившееся в Кемерово?». То есть ошибки кемеровских властей дали почву для спекуляций вокруг федеральной власти.

Аман Тулеев после ухода с поста губернатора, решил возглавить местный парламент. Так и не смог расстаться с властью Фото: Данил Айкин © URA.RU

1 апреля, ровно через неделю после пожара Аман Тулеев выступил с открытым видеообращением к жителям Кемеровской области и к президенту Российской Федерации с заявлением о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, которое было удовлетворено через несколько часов. Сергей Цивилев стал врио губернатора. Сейчас он регулярно общается с семьями пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

Несмотря на описанный при отставке груз ответственности, через несколько дней Аман Тулеев объявил о желании занять пост спикера областного парламента в Кемерове. Это получило негативную оценку федерального руководства «Единой России», но было реализовано. Выборы в Заксобрание Кемеровской области пройдут этой осенью, и ЦИК ЕР объявил, что Тулееву, чтобы остаться в парламенте нужно пройти процедуру праймериз, а затем и выборов. Только после этого экс-губернатор объявил о завершении политической карьеры, но спустя несколько дней принялся публично открещиваться от Сергея Цивилева.