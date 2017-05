19:15 05 мая 2017 0

Известная журналистка Анастасия Кашеварова дала большое интервью одному из федеральных изданий, рассказав о работе с руководителем портала «Лайф» Арамом Габреляновым, ссоре с мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, бизнесе Алексея Навального и своих новых проектах.

Кашеварова рассказала, что ей тяжело было работать с Арамом Габреляновым, однако она считает его настоящим профессионалом, который постоянно движется вперед, будучи уверенным в том, что сегодня ставку нужно делать не на бренд СМИ, а на бренд конкретных журналистов, подавая информацию для читателя через него.

«Я не знаю ни одного медиаменеджера, который бы приходил на работу раньше, чем его сотрудники, который бы знал по именам каждого своего журналиста, — говорит Кашеварова. — Он настоящий патриот и он очень предан президенту».

В интервью собеседники затронули вопрос о конфликте Кашеваровой с градоначальником Екатеринбурга Евгением Ройзманом, который назвал журналистов «Лайфа» лицами «с пониженной социальной ответственностью», после чего Анастасия собиралась подать на политика в суд.

«Шеф сказал мне: «Если хочешь — подавай», но у меня было много дел, и я тогда полностью переключилась на свой проект. Да, я хотела подать на него в суд, но потом передумала. Я оправдываю себя тем, что я сказала: «Может быть, подам», — говорит Кашеварова. В итоге слова Ройзмана так и остались безнаказанными, и сегодня он перед выборами губернатора Свердловской области активно общается с журналистами городских порталов, которых еще недавно воспринимал крайне негативно.

Также Анастасия Кашеварова затронула персону оппозиционера Алексея Навального, которому три года назад посвятила скандальный материал о поддержке общественника Кремлем. Журналистка уточнила, что, говоря «Кремль», она не имела в виду именно Путина, так как у Кремля много «башен», которые нередко конфликтуют, а Навальный выполняет заказ, играя на этих конфликтах, пишет realnoevremya.ru.

«Он зарабатывает деньги. Не адвокатской же деятельностью он их зарабатывает и содержит всех своих ребят, а у него их полчище просто», — утверждает Кашеварова.

После ухода из «Лайфа» Кашеварова занимается двумя проектами, один из которых — This is — будет сайтом-одностраничником, и будет иметь несколько рубрик — «This is медиа», «This is культура», «This is власть», «This is наука» и другие.

«Ты кликаешь на раздел и тебе предлагаются списки пабликов в зависимости от выбранной рубрики: к примеру, „This is медиа“ в „Фейсбуке“, „ВКонтакте“ и других социальных сетях. То есть у каждого раздела будут свои площадки во всех соцсетях», — рассказывает Анастасия, акцентируя внимание на том, что это не собственные площадки издания, поэтому их могут заблокировать.

На этот случай Кашеварова решила создать второй проект — Daily storm, где будет представлена центристская позиция, то есть читателям будут рассказывать о событиях без какого-либо уклона.

По информации «URA.RU», в начале мая 2017 года в «Лайфе» сократили почти половину редакции. После чего владелец издания написал, что проект ждет реорганизация, а кто на нее не способен — уходят.