Бывший муж краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая организовала дочери шикарную свадьбу, Роберт Хахалев официально заработал в прошлом году около 200 тысяч рублей. Между тем, по подсчетам бизнесмена, свадьба дочери стоила не два млн долларов, а пять млн рублей. Эта сумма, по его мнению, по силам состоятельному предпринимателю.
По информации «Комсомольской правды», официально бизнес, который он открыл в начале 2000-х, не приносит особых доходов. В разное время мужчина руководил тринадцатью компаниями, занимался различными направлениями: организацией платной рыбалки, переработкой автошин, сельским хозяйством. Сейчас он совладелец семи действующих фирм, которые в данный момент не показывают большой выручки, а некоторые даже приносят убыток в сотни тысяч рублей.
По неофициальным данным Хахалев получает доход от крупного агробизнеса, который официально принадлежит некоему Олегу Шпаку.
Речь идет об ООО «Новоивановское», в 2015 году компания показала доход в 83 млн рублей. Еще одно увлечение, на котором немного обогатился бизнесмен, — скачки. Хахалеву принадлежат 44 лошади. В прошлом году он выставил на соревнования трех скакунов арабской породы и шесть лошадей чистокровной верховой. С помощью животных он заработал 131 360 рублей.
Как ранее писало «URA.RU», на свадьбу дочери действующая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева потратила два миллиона долларов. На торжество пригласили выступать Николая Баскова, Веру Брежневу, Валерия Меладзе и Иосифа Кобзона. Выступали артисты на площадке Galich Hall.
По неофициальным данным Валерий Меладзе взял за выступление 35 тысяч евро, Николай Басков и Вера Брежнева — по 40 тысяч евро, Иосиф Кобзон пел бесплатно как старинный друг семьи. Пиарщик одной из приглашенных звезд отметил, что информация об условиях выступления — коммерческая тайна, которая не подлежит огласке.