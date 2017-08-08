В Американском городе Дюранго, штат Колорадо, дикому медведю чем-то приглянулся припаркованный внедорожник Subaru. Животное смогло проникнуть в автомобиль и выкатило его на проезжую часть, после чего транспортное средство проехало несколько метров и врезалось в столб.
Жители, испуганные шумом, вызвали полицию, но косолапого угонщика стражи порядка на месте происшествия не обнаружили, однако животное оставило в салоне достаточное количество следов своего пребывания.
Вся внутренняя обшивка Subaru была поцарапана когтями медведя, также он сломал руль и повредил приборную панель. Пока не уточняется, обратился ли хозяин внедорожника в страховую компанию или нет, сообщает телеканал 360.