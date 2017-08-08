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08 августа 2017
07 августа 2017
04:05  08 августа 2017 0

В США медведь угнал и разбил внедорожник. ФОТО

Косолапый угонщик выкатил машину на проезжую часть.ФОТО: Pixabay

В Американском городе Дюранго, штат Колорадо, дикому медведю чем-то приглянулся припаркованный внедорожник Subaru. Животное смогло проникнуть в автомобиль и выкатило его на проезжую часть, после чего транспортное средство проехало несколько метров и врезалось в столб.

Жители, испуганные шумом, вызвали полицию, но косолапого угонщика стражи порядка на месте происшествия не обнаружили, однако животное оставило в салоне достаточное количество следов своего пребывания.

Вся внутренняя обшивка Subaru была поцарапана когтями медведя, также он сломал руль и повредил приборную панель. Пока не уточняется, обратился ли хозяин внедорожника в страховую компанию или нет, сообщает телеканал 360.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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