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09 октября 2017
15:06  09 октября 2017 0

Ассанж посоветовал каталонцам общаться в Telegram

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, социальная сеть
Российский менеджер по-прежнему неподвластен чиновникам всех странФото: Анна Майорова © URA.RU

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж посоветовал каталонским студентам общаться в Telegram, чтобы обойти препятствия противников референдума о независимости. Это помогло им в тот момент, когда другие мессенджеры, используемые в создании информационной сети, были «забиты» полицией и сторонниками единства Испании.

За советом учащиеся вузов Каталонии обратились к Ассанжу несколько недель назад, когда референдум по отделению области от Испании только готовился. На тот момент WhatsApp был заполнен сторонниками единства Испании, поэтому протестующие перешли в Telegram, где распространяли информацию о нахождении участков для голосования, пишет Life.ru.

Соответствующий совет он дал, опубликовав заметку в своем микроблоге Twitter.

Ранее Ассанж назвал события в Каталонии «первой мировой интернет-войной», сообщила «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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