Ассанж посоветовал каталонцам общаться в Telegram

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж посоветовал каталонским студентам общаться в Telegram, чтобы обойти препятствия противников референдума о независимости. Это помогло им в тот момент, когда другие мессенджеры, используемые в создании информационной сети, были «забиты» полицией и сторонниками единства Испании.
За советом учащиеся вузов Каталонии обратились к Ассанжу несколько недель назад, когда референдум по отделению области от Испании только готовился. На тот момент WhatsApp был заполнен сторонниками единства Испании, поэтому протестующие перешли в Telegram, где распространяли информацию о нахождении участков для голосования, пишет Life.ru.
Соответствующий совет он дал, опубликовав заметку в своем микроблоге Twitter.
Ранее Ассанж назвал события в Каталонии «первой мировой интернет-войной», сообщила «Национальная служба новостей».