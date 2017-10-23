{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Предвыборный штаб Собчак в Екатеринбурге возглавит Аксана Панова
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,47
Динамика за 2 недели
Евро 67,56
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 октября 2017
15:38  23 октября 2017 0

Пенсионный фонд объяснил, как заработать достойную пенсию

Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, деньги
Размер пенсии можно увеличить самостоятельноФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Пенсии в России, как лотерея
все новости сюжета

В Пенсионном фонде России рассказали, что сегодня российские граждане могут рассчитывать на дополнительное увеличение размера своей пенсии. Роста пенсии можно добиться, если обратиться за ее начислением позже, чем это положено по закону.

По словам специалистов фонда, каждый будущий пенсионер может увеличить размер пенсионных выплат за счет более позднего выхода на пенсию. В данном случае будут задействованы так называемые премиальные коэффициенты, отмечает РИА «Новости».

Если гражданин обратится за начислением пенсии спустя пять лет после возникновения на неё законного права, то фиксированная выплата увеличится на 36 процентов, а страховая пенсия — сразу на 45 процентов.

Как ранее сообщало «URA.RU», в Минтруде опровергли слухи о планах увеличить минимальный трудовой стаж для получения пенсии.

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров