В Пенсионном фонде России рассказали, что сегодня российские граждане могут рассчитывать на дополнительное увеличение размера своей пенсии. Роста пенсии можно добиться, если обратиться за ее начислением позже, чем это положено по закону.
По словам специалистов фонда, каждый будущий пенсионер может увеличить размер пенсионных выплат за счет более позднего выхода на пенсию. В данном случае будут задействованы так называемые премиальные коэффициенты, отмечает РИА «Новости».
Если гражданин обратится за начислением пенсии спустя пять лет после возникновения на неё законного права, то фиксированная выплата увеличится на 36 процентов, а страховая пенсия — сразу на 45 процентов.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Минтруде опровергли слухи о планах увеличить минимальный трудовой стаж для получения пенсии.