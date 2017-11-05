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05 ноября 2017
17:50  05 ноября 2017 0

Тигр накинулся на сотрудницу зоопарка в Калининграде. ФОТО

В зверя бросали камни, чтобы отогнать от женщиныФото: телеграм-канал Mash

Тигр в зоопарке Калининграда напал на работника зоосада. Очевидцы засняли, как он стоит над женщиной на земле.

Инцидент произошел 5 ноября около 12:00, сообщает сайт kp.ru. Свидетели нападения пытались отогнать зверя, бросая в него мусорные урны и камни. В результате женщину вызволили из лап тигра.

У женщины остались несколько неглубоких ран
Фото: телеграм-канал Mash

Сейчас сотрудница зоопарка находится в стрессовом состоянии. По данным телеграм-канала Mash, у нее несколько неглубоких ран. Уточняется, что женщина нарушила инструкции и оказалась в вольере животного во время его кормления.

Юрий Викторов
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