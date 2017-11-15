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15 ноября 2017
18:08  15 ноября 2017 0

Российскую систему «Платон» могут внедрить в Индии

Открытие движения по транспортной развязке Сургут-Лянтор-Когалым. Сургут, грузовики, самосвалы, дорога
К системе «Платон» уже подключены около 920 тысяч большегрузовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российская система «Платон», собирающая плату с грузовиков за проезд по федеральным трассам, вызвала интерес у властей Индии. В пресс-службе министерства транспорта России «URA.RU» рассказали, что отечественные и иностранные политики обсудили технологию на межведомственной встрече в Нью-Дели с участием министра транспорта Индии Нитина Гадкари.

Сегодня в Индии 5,5 млн км дорог и 42 миллиона автомобилей. Технология сможет решить проблему больших пробок в азиатской стране и привлечет дополнительные средства для строительства безопасных автомагистралей, считают в российском министерстве.

Ранее совладелец компании-разработчика и оператора «Платона» «РТ-Инвест Транспортные системы» Игорь Ротенберг сказал, что организация создает IT-проекты с изначально высоким экспортным потенциалом. «В проектах уже выразил заинтересованность целый ряд стран, в том числе и Индия. Наш опыт подтверждается реализацией масштабного по охвату территории проекта — системы „Платон“. Она доказала свою эффективность для государства и, как IT-платформа, может стать основой для несырьевого экспорта российских технологий», — заключил Игорь Ротенберг.

Госситема «Платон» заработала в России два года назад. За это время она собрала на ремонт двух тысяч километров дорог и 30 мостов более 37 млрд рублей. К «Платону„сейчас подключены около 920 тысяч большегрузов.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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