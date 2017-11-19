Россиянка попросила на Украине статус беженки

Россиянка покинула страну якобы из-за давления в связи с ее оппозиционной деятельностью
Гражданка Российской Федерации попросила на Украине предоставить ей статус беженки. Об этом сообщила Государственная пограничная служба страны, которая передала россиянку сотрудникам миграционной службы.
«Гражданка России прибыла одним из поездов в украинскую столицу. Во время паспортного контроля женщина обратилась к пограничникам с заявлением о желании получить статус беженки», — говорится в сообщении пограничной службы.
Свое решение женщина объяснила тем, что в России она подвергается преследованию из-за своих оппозиционных политических взглядов.