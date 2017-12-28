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28 декабря 2017
09:41  28 декабря 2017 4

Россия попала в ловушку из-за роста цен на нефть

Экскурсия координационного совета представителей Думы городов ХМАО и Думы ХМАО по социальным и промышленным объектам. Сургут, газ, сургутнефтегаз, нефтяники, нефть, добыча нефти, снг, нефтяная вышка, буровая учебная
Стабилизация рынка мешает экспансии на него российских нефтяниковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сделка ОПЕК+ по ограничению объемов добываемой нефти, главными участниками которой являются Россия и Саудовская Аравия, чревата резким обрушением цен после 2018 года. Более того, наметившееся повышение спроса на жидкие углеводороды может соблазнить некоторых участников соглашения «открыть краны» не дожидаясь оговоренного срока.

В ближайшие годы, считают эксперты «Ведомостей», нефтяные цены «зависли» в диапазоне 40-70 долларов за баррель. Подниматься им не позволяют сланцевые проекты США и рост собственной добычи Бразилии, Канады и еще ряда стран. Опускаться же они не могут из-за постепенном исчерпания складских запасов, растущего (на 1-1,5% ежегодно) спроса на фоне оживления мировой экономики и договоренности между ведущими мировым производителями об ограничении добычи. Сделка ОПЕК+, в эффективности которой многие сомневались, действительно позволила стабилизировать рынок и «разогнать» цены. К концу декабря за баррель нефти марки Brent впервые с июня 2015 года готовы платить более 66 долларов, сообщило «Федеральное агентство новостей».

После нескольких месяцев переговоров и рекомендаций президента России Владимира Путина соглашение продлили до начала 2019 года. Проблема в том, что пока непонятно: как именно его участники намерены действовать после истечения этого срока. По мнению аналитика Fitch Дмитрия Маринченко, некоторые из них могут пойти на увеличение добычи, чтобы успеть захватить дополнительные доли рынка — и это катастрофически повлияет на с таким трудом достигнутый баланс. «Пока никто не знает, как выйти из сделки ОПЕК+, не обрушив цен», — согласен с ним вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев.

Кроме того, заморозка добычи уже начинает негативно сказываться на планах российских нефтедобытчиков. «Наши компании значительно увеличили свою долю на нефтяном рынке мира и могли бы и продолжать свою экспансию, но ограничение добычи, связанное с соглашением ОПЕК+, для них не слишком благоприятно. Никакое событие или решение не бывает выгодным для всех сразу», — приводит «Национальная служба новостей» мнение члена комитета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по энергетической стратегии России Рустама Танкаева.

Владимир Васин
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