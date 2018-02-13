19:19 13 февраля 2018 0

Певица предстала в образе Боба Дилана Фото: личная страница Светланы Лободы lobodaofficial в Instagram

Певица Светлана Лобода разместила в Instagram фотографию в образе Боба Дилана. Подписчики эксперимент не оценили и сходства не увидели.

Лобода написала под фото: «Новый образ! Ни груди вам, ни носа». Звезда продолжила: «Увеличила ступню?! Она курит! Уменьшила грудь на время! Разбирайте заголовки, товарищи».

Часть пользователей отметили ее необычный внешний вид: «Классная! Яркая индивидуальность»; «Как ни странно, но очень даже хороша»; «Красивая, талантливая и успешная женщина, что хочет то и увеличивает, какая кому разница?». Кто-то сравнил Лободу с Земфирой, но большинство увидели в этом образе певицу LP. Хотя нашлись и те, кто отнесся с иронией: «Скоро во всех газетах: Лобода сделала операцию и стала мужиком!»; «Симпатичный паренек».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Лобода поддержала телеведущего Дмитрия Шепелева на фоне конфликта с отцом Жанны Фриске. Артистка репостнула гневную запись вдовца и попросила людей никого не осуждать.