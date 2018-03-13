Соседи мешают уральской красавице Никитчук въехать в роскошную квартиру

07:35 13 марта 2018 3

Квартира модели простаивает пустой уже длительное время Фото: София Никитчук, Instagram

Уроженка Снежинска, обладательница титулов «Мисс Екатеринбург-2014», «Вице-мисс мира-2015» и «Мисс Россия-2015» София Никитчук не торопится заселяться в собственные апартаменты из-за соседей. Два года назад она приобрела квартиру в центре Москвы площадью 150 квадратных метров, но до сих пор не перевезла туда вещи.

Уральская красавица рассказала StarHit, что квартира располагается в новом доме, поэтому многие соседи до сих пор не закончили отделочные работы. «В соседних квартирах делают ремонт. Стоит невыносимый шум, поэтому с переездом придется немного подождать», — пояснила Никитчук.

Модель поделилась, что в ее квартире имеется вторая спальная комната и санузел для гостей, а хозяйскую комнату дополняет просторная гардеробная. Новое гнездышко обустраивала группа дизайнеров, за основу взяли белый цвет, «который всегда выглядит роскошно». Интерьер украшают хрустальные люстры, мраморные полы, мебель с золотой фурнитурой и портрет хозяйки. «В итоге получилось пространство в современном стиле», — отметила Мисс России, довольная получившимся результатом.

Ранее «URA.RU» писало, что София Никитчук присоединилась к общественному движению Putin Team. Топ-модель заявила, что главные идеи движения напрямую совпадают с ее ценностями.