{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Поклонская разошлась с духовником. Путин лично контролирует воду в Тагиле. Ройзмана уговорили не переизбираться
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,61
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 марта 2018
12 марта 2018
07:35  13 марта 2018 3

Соседи мешают уральской красавице Никитчук въехать в роскошную квартиру

Квартира модели простаивает пустой уже длительное времяФото: София Никитчук, Instagram

Уроженка Снежинска, обладательница титулов «Мисс Екатеринбург-2014», «Вице-мисс мира-2015» и «Мисс Россия-2015» София Никитчук не торопится заселяться в собственные апартаменты из-за соседей. Два года назад она приобрела квартиру в центре Москвы площадью 150 квадратных метров, но до сих пор не перевезла туда вещи.

Уральская красавица рассказала StarHit, что квартира располагается в новом доме, поэтому многие соседи до сих пор не закончили отделочные работы. «В соседних квартирах делают ремонт. Стоит невыносимый шум, поэтому с переездом придется немного подождать», — пояснила Никитчук.

Модель поделилась, что в ее квартире имеется вторая спальная комната и санузел для гостей, а хозяйскую комнату дополняет просторная гардеробная. Новое гнездышко обустраивала группа дизайнеров, за основу взяли белый цвет, «который всегда выглядит роскошно». Интерьер украшают хрустальные люстры, мраморные полы, мебель с золотой фурнитурой и портрет хозяйки. «В итоге получилось пространство в современном стиле», — отметила Мисс России, довольная получившимся результатом.

Ранее «URA.RU» писало, что София Никитчук присоединилась к общественному движению Putin Team. Топ-модель заявила, что главные идеи движения напрямую совпадают с ее ценностями.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров