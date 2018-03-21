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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
05:22  21 марта 2018 0

Госдума обсудит запрет на въезд иностранцев в Россию

Новый терминал Пермского аэропорта Большое Савино. Пермь , аэропорт большое савино, таможенный контроль, аэропорт пермь, паспортный контроль
Подозреваемых в отмывании денег ли финансировании терроризма иностранцев не пустят в РоссиюФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В среду, 21 марта, Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает отказывать во въезде в Россию иностранцам, счета которых заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Документ, как пишет ТАСС, был внесен в нижнюю палату парламента еще в ноябре прошлого года. Авторы законодательной инициативы предлагают внести правки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Как отмечается в пояснительной записке, любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе и преследовать «социально значимую, законную цель». Это продиктовано Конституцией РФ и положением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

На сегодняшний день, по словам первого заместителя председателя Госдумы по по развитию гражданского общества Дмитрия Вяткина, в российском законодательстве предусмотрен ряд мер в отношении людей, которых подозревают в финансировании терроризма или отмывания денег. Однако закона, позволяющего ограничить иностранцам въезд на территорию РФ, нет.

Сергей Демин
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