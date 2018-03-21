Госдума обсудит запрет на въезд иностранцев в Россию

05:22 21 марта 2018 0

Подозреваемых в отмывании денег ли финансировании терроризма иностранцев не пустят в Россию Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В среду, 21 марта, Госдума рассмотрит законопроект, который предлагает отказывать во въезде в Россию иностранцам, счета которых заморожены в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Документ, как пишет ТАСС, был внесен в нижнюю палату парламента еще в ноябре прошлого года. Авторы законодательной инициативы предлагают внести правки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Как отмечается в пояснительной записке, любое ограничение прав и свобод человека должно быть основано на федеральном законе и преследовать «социально значимую, законную цель». Это продиктовано Конституцией РФ и положением Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

На сегодняшний день, по словам первого заместителя председателя Госдумы по по развитию гражданского общества Дмитрия Вяткина, в российском законодательстве предусмотрен ряд мер в отношении людей, которых подозревают в финансировании терроризма или отмывания денег. Однако закона, позволяющего ограничить иностранцам въезд на территорию РФ, нет.