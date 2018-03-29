06:55 29 марта 2018 0

В документе на сайте МЧС есть как минимум три несостыковки по проверке «Зимней вишни» в 2016 году Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В документах о якобы имевшей место проверке ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в 2016 году найдено множество несостыковок — полная неразбериха с датами, результатами и ответственными за проверку инспекторами МЧС.

Так, в опубликованном на сайте регионального МЧС документе отмечено, что акт проверки был выдан частнику 7 июня 2016 года, в то время как сама плановая проверка, судя по записям в этом же документе, проводилась с 1 по 22 июня. Ответственным за мероприятие был государственный инспектор по фамилии Ганак, заключивший по результатам, что нарушений в ТЦ нет. При этом ранее РЕН-ТВ публиковал скриншот акта проверки, в котором инспектором значится Дарья Москалева. И в ее случае было написано «проверка прекращена». Примечательно, что оба акта имели один и тот же номер.

Таким образом, как отмечает телеканал, в документах МЧС есть три несостыковки: проверка якобы проводилась, нарушений якобы не было, а акт каким-то образом составили за две недели до его появления.

Ранее, напомним, замначальника главы МЧС по Кемеровской области Павел Кононов признался, что последняя реальная проверка сгоревшего торгового центра проводилась в 2012 году, а в последующие годы были лишь отчеты на бумаге.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове унес жизни 64 человек. Среди них 41 ребенок.