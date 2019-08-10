Сотрудники Минобороны и Росатома погибли при возгорании двигателя
Причиной гибели специалистов госкорпорации «Росатом» на военном полигоне в Архангельской области стало возгорание экспериментального двигателя. Жертвами трагедии также стали сотрудники Минобороны России, рассказал журналистам источник в военном ведомстве.
«Специалисты Росатома и Минобороны погибли на полигоне в Архангельской области в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки», — приводит ТАСС слова собеседника. Количество погибших сотрудников министерства обороны пока неизвестно.
Ранее в департаменте коммуникаций госкорпорации сообщили, что в ЧП под Архангельском погибли пять работников Росатома. Еще трое получили травмы и были госпитализированы.