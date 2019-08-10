09 августа 2019

СМИ узнали о гибели сотрудников Минобороны под Архангельском. Известна причина трагедии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, министерство обороны рф
Сотрудники Минобороны и Росатома погибли при возгорании двигателяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Причиной гибели специалистов госкорпорации «Росатом» на военном полигоне в Архангельской области стало возгорание экспериментального двигателя. Жертвами трагедии также стали сотрудники Минобороны России, рассказал журналистам источник в военном ведомстве.

«Специалисты Росатома и Минобороны погибли на полигоне в Архангельской области в результате возгорания экспериментальной жидкостной двигательной установки», — приводит ТАСС слова собеседника. Количество погибших сотрудников министерства обороны пока неизвестно.

Ранее в департаменте коммуникаций госкорпорации сообщили, что в ЧП под Архангельском погибли пять работников Росатома. Еще трое получили травмы и были госпитализированы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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