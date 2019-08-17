Главред, из-за которого уволились журналисты «Говорит Москва», рассказал о новом шоу

Журналист Роман Бабаян, который этим летом стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва», заявил, что увольняется с ТВЦ и запускает новый проект на НТВ.
«Я перехожу с канала ТВЦ на НТВ. Это решение было принято ещё несколько месяцев назад. Это будет общественно-политическое ток-шоу. Практически то же самое, что я делал на ТВЦ (программа „Право голоса“ — прим. ред.), но это будет немножечко другая программа», — передает его слова «Говорит Москва». Бабаян отметил, что причиной перехода стало выгодное предложение.
Бабаян вёл программу «Право голоса» с 2009 года. Главредом «Говорит Москва» он стал после того, как создатель издания Сергей Доренко погиб от разрыва аорты вечером 9 мая, напоминает агентство Nation News.
Позже часть коллектива радиостанции уволилась, заявив, что Бабаян далек от принципов работы их издания. При этом редактор Марат Березов, который регистрировал «Москву» в Telegram «забрал» ресурс с 50 тысячами подписчиков собой, вызвав гнев Бабаяна, передает телеканал 360.
Экс-сотрудники уже начали работать на двух telegram-каналах. Бывший «Говорит Москва» переименовали в «Подъем!» в честь утреннего шоу Доренко. В нем будут публиковаться оперативные новости. Личный канал Доренко «Расстрига», который последнее время использовала его вдова Юлия, станет площадкой для аналитических материалов.