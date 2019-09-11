Информация от ЦБ не помогает российским банкам избегать кибератак

Почти половина российских банков (46%) считает данные, получаемые от Банка России, недостаточными для предотвращения кибератак. Такие результаты показало
Согласно опросу, 37% банков оценивают количество информации от регулятора скорее отрицательно, чем положительно. 9% участников опроса считают, что информации однозначно мало для борьбы с кибератаками. При этом 4% респондентов уверены, что Центробанк предоставляет достаточное количество информации для борьбы с хакерами. Утвердительно, но с оговорками, ответили 50% опрошенных банков.
Как отмечают авторы исследования, большинство отрицательных ответов пришлось на крупные банки. При этом создатели опроса отмечают, что в целом уровень информационной безопасности и эффективность борьбы с кибератаками в отрасли растет, что связано с объединением усилий, новым программным обеспечением и ростом квалификации сотрудников.
Банки получают информацию от Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ), который входит в состав ЦБ РФ. Подразделение собирает и обрабатывает данные о произошедших и предотвращенных компьютерных нападениях, а также о лицах и организациях, которые пострадали от кибератак. После обработки данных ФинЦЕРТ сообщает участникам рынка о существующих угрозах.