Матери погибших в Чечне российских солдат едут к Кадырову

Рамзан Кадыров встретится с солдатскими матерями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На следующей неделе трое представительниц комитета солдатских матерей, сыновья которых погибли в ходе вооруженного конфликта в Чечне, поедут на встречу с главой региона Рамзаном Кадыровым. Женщины отправятся в Грозный из Липецка, однако они пообещали привезти горсть кавказской земли матерям из Югры. Об этом сообщила председатель комитета солдатских матерей Надежда Глущенко.

«Запланирована встреча с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Имеется еще одна миссия: привезти с Кавказа горсть земли. Ее передадим солдатским матерям Сургута и Нижневартовска, с которыми дружит наш комитет», — рассказала изданию Gorod48 женщина, когда-то спасшая шестерых липецких солдат из плена боевиков. Глущенко пояснила, что женщины из Ханты-Мансийского автономного округа не смогут поехать в Грозный в силу возраста и большого расстояния.

Председатель комитета также рассказала программу поездки. Матери погибших на Чеченской войне солдат планируют побывать в населенных пунктах, где проходили службу их дети. Также женщины посетят Грозный и Ханкалу, чтобы возложить венки к мемориалам.