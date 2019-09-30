На однокурсника Путина подали в суд

На однокурсника президента России Владимира Путина, владельца 25% акций признанного банкротом банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК) Николая Егорова подали в суд. Иск направил один из кредиторов банка — мордовское ООО «Регионстройинком» (РСИ).
«Сумма ущерба в иске не указана, РСИ намерен уточнить ее в ходе процесса», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию иска, поданного в Арбитражный суд Москвы 20 сентября. Отмечается, что максимальная сумма ущерба кредиторов ОФК на 1 августа составила 33 млрд рублей, а конкурсная масса — 2 млрд рублей. Требования РСИ к банку составляют 2,8 млрд рублей.
Ранее «URA.RU» писало, что Банк России отозвал лицензию у банка однокурсника Путина. Решение было принято из-за «неустойчивого положения» «ОФК банка» и наличия «угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».