Какие изменения вступят в силу с 1 октября

С первого дня в России вступит сразу несколько новых правил, меняющих жизнь россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С первого октября в России вступит в силу ряд изменений, который, помимо запрета на курение на балконах, включает ужесточение требований к безопасности в кинотеатрах и больницах, повышение зарплат бюджетникам и меры по снижению долговой нагрузки россиян.

Так, с начала следующего месяца вступают в силу новые правила МЧС, по которым россиянам будет запрещено курить на балконах и лоджиях, передают «Известия». Нарушители будут наказываться штрафом от трех-пяти тысяч рублей до уголовной ответственности, если непотушенный окурок стал причиной пожара.

Палаты для тяжелобольных и детские палаты в больницах с 1 октября начнут размещать только на первых этажах зданий чтобы избежать заминок во время эвакуации. А кинотеатры будут обязаны информировать посетителей, что делать в случае пожара. Кроме того, вступает в силу законопроект о запрете открытия хостелов в жилых домах. Отныне открыть гостиницу в жилом доме будет возможно только в том случае, если речь идет о нежилых помещениях с отдельным входом и установленной противопожарной сигнализацией.

Также с 1 октября будут пересчитаны зарплаты бюджетников третьей категории — например, сотрудников госучреждений, обслуживающих зданий, воспитательниц в детских садах и сотрудников кадровых отделов. Ожидается, что их оклады будут проиндексированы на 4,3%. С этого же времени кредитные организации при рассмотрении заявок клиентов будут обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки.