Washington Post: Трамп извинялся и заискивал перед Путиным во время первого разговора

Первый разговор президентов двух стран вызвал ажиотаж в СМИ Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президента США Дональда Трампа обвинили в заискивании перед лидером России Владимиром Путиным во время их первого телефонного общения. Об этом сообщило издание Washington Post.

Как сообщают источники газеты в Белом доме, Трамп якобы называл Путина «великим лидером», а также извинялся за то, что позвонил ему только через неделю после своей инаугурации — 28 января 2017 года. «Он вел себя, как „Боже мой, мои помощники не сказали мне, что Вы пожелали говорить со мной“», — цитируют argumenti.ru обвинения со ссылкой на издание.

По словам свидетелей разговора, президент Америки, говоря с Путиным, часто менял темы, и помощники Трампа не могли понять, почему он так добр с Россией. При этом в другом разговоре, с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, президент США уверенно сообщал о неоспоримой причастности России к отравлению Скрипалей в Солсбери.