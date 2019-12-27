Клиенты крупного российского банка пожаловались на массовый сбой

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Владельцы карт «Альфа-банка» жалуются, что не могут совершить оплату покупокФото: Антон Белицкий © URA.RU

Клиенты «Альфа-банка» сообщили, что не смогли оплатить свои покупки картами банка. В финансовой организации этот сбой связывают с большой нагрузкой на банковские системы в преддверии праздников.

«Сейчас у нас авария, поэтому операция не проходит. Попробуйте позднее», — говорится в официальном twitter-аккаунте банка в ответ на комментарий одного из пользователей. В пресс-службе организации также подтвердили информацию о сбоях и отметили, что в предновогодние дни банк столкнулся с большой нагрузкой на свои системы, передает Forbes.

Из-за аварии пользователи банка не могут расплатиться за свои покупки — их платежи не проходят, так как банк отменяет транзакции по неизвестным причинам. Автоответчик call-центра «Альфа-Банка» сообщает, что некоторые сервисы временно не работают по техническим причинам.

В пресс-службе банка корреспонденту «URA.RU» не стали раскрывать подробности сбоя и попросили направить официальный запрос.

Ранее RT передавал, что в интернете появились объявления о продаже персональных данных владельцев кредитных карт «Альфа-банка». Позже эксперты организации начали расследование утечки клиентских данных, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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