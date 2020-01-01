31 декабря 2019

Неправильный сон может привести к неизлечимой болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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Оптимальная продолжительность сна составляет семь часовФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Люди, которые регулярно спят более одиннадцати часов или менее четырех часов, в несколько раз чаще страдают от неизлечимой болезни — фиброза легких (заболевании, при котором на органах появляются нарушающие функцию дыхания рубцы). Об этом говорится в исследовании ученых из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла, Торонто, Лондонского университетского колледжа, а также Фонда NHS Foundation.

«Легочный фиброз — это разрушительное состояние, которое в настоящее время неизлечимо», — цитирует MedicalExpress руководителя проекта, доктора Джо Блейкли. По его словам, открытие может помочь отыскать новые способы лечения или предотвращения болезни.

Отмечается, что также в группе риска находятся люди, которые работают посменно или поздно ложатся спать. В исследовании сказано, что оптимальная продолжительность сна составляет семь часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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