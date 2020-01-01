Неправильный сон может привести к неизлечимой болезни

Люди, которые регулярно спят более одиннадцати часов или менее четырех часов, в несколько раз чаще страдают от неизлечимой болезни — фиброза легких (заболевании, при котором на органах появляются нарушающие функцию дыхания рубцы). Об этом говорится в исследовании ученых из университетов Манчестера, Оксфорда, Ньюкасла, Торонто, Лондонского университетского колледжа, а также Фонда NHS Foundation.
«Легочный фиброз — это разрушительное состояние, которое в настоящее время неизлечимо», — цитирует MedicalExpress руководителя проекта, доктора Джо Блейкли. По его словам, открытие может помочь отыскать новые способы лечения или предотвращения болезни.
Отмечается, что также в группе риска находятся люди, которые работают посменно или поздно ложатся спать. В исследовании сказано, что оптимальная продолжительность сна составляет семь часов.