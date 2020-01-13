Создатель World of Tanks уволился после создания собственной партии

Вячеслав Макаров заявил, что на время покинет проект World of Tanks Фото: страница Вячеслава Макарова в Facebook

Автор игры World of Tanks Вячеслав Макаров ушел с поста директора по продукту в компании Wargaming ради развития своей «Партии прямой демократии». Об этом разработчик сообщил в своем фейсбуке.

«Я решил сосредоточиться на работе по созданию партии и ее развитии», — написал Макаров. По его словам, ему стало сложно совмещать работу над компьютерными играми с активным участием в жизни партии. Заявление об уходе было принято руководством. «С „Танками“ все будет хорошо, там отличная команда», — заверил он поклонников игры.

Ранее Макаров объявил о создании в России новой партии, которая поборется за места в федеральном и региональных парламентах. Особенностью движения станет возможность голосования через мобильное приложение, основанное на технологии Blockchain, пишет агентство Nation News. Учредительный съезд намечен на 5 марта, сообщает телеканал 360.