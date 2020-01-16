Жену основателя секты «бога Кузи» задержали в России

Полиция задержала Анастасию Чеботареву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Народную артистку России, жену основателя секты «бога Кузи» Анастасию Чеботареву задержали за мошенничество. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник в полиции.

«Женщину и еще пятерых адептов секты, пустившихся в бега и находившихся в федеральном розыске около трех лет, задержали в январе», — передает агентство. В отношении задержанных возбуждены три уголовных дела, два из которых — по уголовной статье «мошенничество в особо крупном размере», еще одно за «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Согласно версии следствия, сектанты на различных православных ярмарках собирали средства, чтобы якобы восстановить храмы на юго-востоке Украины. Однако собранные 7,5 миллиона рублей использовались сектой «бога Кузи». Также следователи подозревают задержанных в том, что они регулярно совершали психологическое насилие по отношению к новым членам секты. Лидер секты Андрей Попов призывал членов организации исповедоваться, а затем бил их резиновыми тряпками по лицу.

Попов, известный как «бог Кузя» основал секту еще в 1990-е годы. Среди его отличительных особенностей можно назвать любовь к экзотическим животным и многочисленный гарем из женщин-помощниц. Его задержали в 2015 году вместе с другими сектантами. В ходе обысков было изъято порядка 43 миллионов рублей и свыше 100 тысяч долларов. Также полиция изъяла специфическую литературу, бухгалтерские записи, подтверждающие противоправную деятельность. В 2018 году «Кузю» признали виновным, однако его адвокаты обжаловали приговор, отмечает телеканал 360.