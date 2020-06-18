Минздрав поддержал идею «Единой России» раздать квартиры врачам

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В ходе совещания Мурашко поблагодарил «Единую Россию» за помощь медикам во время пандемии. Партия направила свыше полумиллиарда рублей на маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей и реанимобили. Поддержка была оказана наиболее нуждающимся регионам, в том числе Курганской области. Также единороссы передали 200 автомобилей региональным больницам в рамках акции «Спасибо врачам».

Он также оценил идею партии наделить медиков приоритетным правом на место в детсадах. По мнению министра здравоохранения, это позволит врачам своевременно приступить к выполнению своих обязанностей. Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, данная мера поможет повысить привлекательность профессии.

Согласно инициативе единороссов, право приватизации служебного жилья должно быть предоставлено медицинским работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с численностью населения до 50 тысяч человек, сообщается на сайте партии . «Приватизация служебного жилья — безусловно, хорошая мера, ее нужно поддержать», — заявил Мурашко.

Глава Миздрава РФ Михаил Мурашко поддержал предложение партии «Единая Россия» разрешить медработникам приватизировать служебное жилье. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания в преддверии Дня медработника.

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