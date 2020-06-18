Минздрав поддержал идею «Единой России» раздать квартиры врачам

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Клипарт. Магнитогорск, защитный костюм, медики, фельдшеры, коронавирус
Врачам могут разрешить приватизировать служебное жилье Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Миздрава РФ Михаил Мурашко поддержал предложение партии «Единая Россия» разрешить медработникам приватизировать служебное жилье. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания в преддверии Дня медработника.

Согласно инициативе единороссов, право приватизации служебного жилья должно быть предоставлено медицинским работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с численностью населения до 50 тысяч человек, сообщается на сайте партии. «Приватизация служебного жилья — безусловно, хорошая мера, ее нужно поддержать», — заявил Мурашко.

Он также оценил идею партии наделить медиков приоритетным правом на место в детсадах. По мнению министра здравоохранения, это позволит врачам своевременно приступить к выполнению своих обязанностей. Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, данная мера поможет повысить привлекательность профессии.

В ходе совещания Мурашко поблагодарил «Единую Россию» за помощь медикам во время пандемии. Партия направила свыше полумиллиарда рублей на маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей и реанимобили. Поддержка была оказана наиболее нуждающимся регионам, в том числе Курганской области. Также единороссы передали 200 автомобилей региональным больницам в рамках акции «Спасибо врачам».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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