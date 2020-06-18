Минздрав поддержал идею «Единой России» раздать квартиры врачам

Глава Миздрава РФ Михаил Мурашко поддержал предложение партии «Единая Россия» разрешить медработникам приватизировать служебное жилье. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания в преддверии Дня медработника.
Согласно инициативе единороссов, право приватизации служебного жилья должно быть предоставлено медицинским работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и городах с численностью населения до 50 тысяч человек, сообщается на
Он также оценил идею партии наделить медиков приоритетным правом на место в детсадах. По мнению министра здравоохранения, это позволит врачам своевременно приступить к выполнению своих обязанностей. Как отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, данная мера поможет повысить привлекательность профессии.
В ходе совещания Мурашко поблагодарил «Единую Россию» за помощь медикам во время пандемии. Партия направила свыше полумиллиарда рублей на маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей и реанимобили. Поддержка была оказана наиболее нуждающимся регионам, в том числе Курганской области. Также единороссы передали 200 автомобилей региональным больницам в рамках акции «Спасибо врачам».
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