10 июля 2020

Обсуждение деноминации рубля назвали «бессмысленной ерундой»

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За слухами о деноминации рубля ничего не стоит, считает Алексей Мартынов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Развернувшееся в СМИ обсуждение деноминации рубля является бессмыслицей и искусственной повесткой. Такое мнение в беседе с журналистами выразил руководитель Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

«В отсутствии реальной повестки в середине лета высасывают из пальца повестку искусственную. Это абсолютно бессмысленная ерунда», — приводит «Ридус» слова собеседника.

Ранее, напомним, аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать рубль. По его расчетам, российскую валюту нужно будет разделить на 100. В таком случае курс рубля станет 60-70 копеек за доллар. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев заявил, что такая мера необходима, и власти на нее пойдут, но проводить реформу сейчас неразумно по нескольким причинам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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