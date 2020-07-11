Обсуждение деноминации рубля назвали «бессмысленной ерундой»

Развернувшееся в СМИ обсуждение деноминации рубля является бессмыслицей и искусственной повесткой. Такое мнение в беседе с журналистами выразил руководитель Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.
«В отсутствии реальной повестки в середине лета высасывают из пальца повестку искусственную. Это абсолютно бессмысленная ерунда», — приводит «Ридус» слова собеседника.
Ранее, напомним, аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать рубль. По его расчетам, российскую валюту нужно будет разделить на 100. В таком случае курс рубля станет 60-70 копеек за доллар. Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев заявил, что такая мера необходима, и власти на нее пойдут, но проводить реформу сейчас неразумно по нескольким причинам.
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