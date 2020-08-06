Самое важное в России на 6 августа. Лукашенко готов воевать за Крым, членам «Нового величия» вынесли приговоры, у россиян появится новый выходной

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Черногория, замок, остров, черногория
С 7 августа россияне смогут посещать Черногорию Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Лукашенко заявил о готовности передать арестованных россиян украинской стороне — россияне смогут отдохнуть в Черногории — «Аэрофлот» отменяет несколько регулярных рейсов — семьям выплатят пособия — членам «Нового величия» вынесли приговоры — россияне смогут взять дополнительный выходной. Все самые интересные и важные новости России на 6 августа — в обзоре URA.RU:

Лукашенко заявил о передаче арестованных в Белоруссии россиян Украине и готовности воевать за Крым

Еще одна страна открывает границы для россиян, «Аэрофлот» отменяет часть регулярных рейсов за рубеж

У россиян появится новый выходной

Семьи с детьми получат выплаты, депутаты предложили ввести новые пособия

Минфин РФ предложил снизить расходы на здравоохранение и образование

  • Минфин России хочет сократить финансирование госпрограмм «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования» и увеличить расходы на программу «Социальная поддержка граждан».

В России введут новые правила для автоаптечек

Суд признал виновными членов «Нового величия»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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