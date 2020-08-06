Лукашенко заявил о готовности передать арестованных россиян украинской стороне — россияне смогут отдохнуть в Черногории — «Аэрофлот» отменяет несколько регулярных рейсов — семьям выплатят пособия — членам «Нового величия» вынесли приговоры — россияне смогут взять дополнительный выходной. Все самые интересные и важные новости России на 6 августа — в обзоре URA.RU:
Лукашенко заявил о передаче арестованных в Белоруссии россиян Украине и готовности воевать за Крым
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешит экстрадировать задержанных россиян на Украину. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у политика.
- В том же интервью Лукашенко заявил, что готов воевать за Крым.
- Тем не менее, глава Белоруссии заявил, что считает Владимира Путина старшим братом, и несмотря на непростые отношения, они являются очень хорошими друзьями.
- Задержанные в Минске бойцы, являются не членами группы Вагнера, а бойцами военной компании «МАР», которые отправлялись через Белоруссию в Ливию для охраны объектов порта. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал человек, близкий к «МАР».
Еще одна страна открывает границы для россиян, «Аэрофлот» отменяет часть регулярных рейсов за рубеж
- Власти Черногории планируют открыть границы для россиян с 7 августа. Правительство страны внесло Россию в «зеленый список».
- Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет до конца августа рейсы в более чем 80 городов Евросоюза, Азии и стран СНГ. Это решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире.
У россиян появится новый выходной
- Россияне старше 40 лет смогут воспользоваться дополнительным оплачиваемым выходным днем, который можно будет потратить только на прохождение диспансеризации. Новые изменения в Трудовой кодекс вступят в силу с 11 августа.
- Пользователи соцсетей обсудили введение нового выходного.
Семьи с детьми получат выплаты, депутаты предложили ввести новые пособия
- Российские власти выделили Минтруду РФ из резервного фонда 18,4 млрд рублей на новые пособия, предназначенные для особо нуждающихся семей с детьми от 3 до 7 лет. Выплаты начнутся после 17 августа.
- Члены фракции «Справедливой России» предложили выплатить пособия тем граждан, которые во время пандемии потеряли работу или их доход оказался ниже прожиточного минимума.
Минфин РФ предложил снизить расходы на здравоохранение и образование
- Минфин России хочет сократить финансирование госпрограмм «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования» и увеличить расходы на программу «Социальная поддержка граждан».
В России введут новые правила для автоаптечек
- Минздрав РФ собирается ввести новые правила для автомобильных аптечек. В частности, в аптечке планируют увеличить размер бинтов и лейкопластырей, а также внести в список две трехслойные медицинские маски и две пары перчаток.
Суд признал виновными членов «Нового величия»
- Семь участников группы «Новое величие» 6 августа признаны виновными в организации госпереворота и приговорены судом к разным срокам — от четырех лет условно, до семи лет реального заключения.
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