С 7 августа россияне смогут посещать Черногорию Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Лукашенко заявил о готовности передать арестованных россиян украинской стороне — россияне смогут отдохнуть в Черногории — «Аэрофлот» отменяет несколько регулярных рейсов — семьям выплатят пособия — членам «Нового величия» вынесли приговоры — россияне смогут взять дополнительный выходной. Все самые интересные и важные новости России на 6 августа — в обзоре URA.RU:

Лукашенко заявил о передаче арестованных в Белоруссии россиян Украине и готовности воевать за Крым

Еще одна страна открывает границы для россиян, «Аэрофлот» отменяет часть регулярных рейсов за рубеж

Власти Черногории планируют открыть границы для россиян с 7 августа. Правительство страны внесло Россию в «зеленый список».

Авиакомпания «Аэрофлот» отменяет до конца августа рейсы в более чем 80 городов Евросоюза, Азии и стран СНГ. Это решение было принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире.

У россиян появится новый выходной

Россияне старше 40 лет смогут воспользоваться дополнительным оплачиваемым выходным днем, который можно будет потратить только на прохождение диспансеризации. Новые изменения в Трудовой кодекс вступят в силу с 11 августа.

Пользователи соцсетей обсудили введение нового выходного.

Семьи с детьми получат выплаты, депутаты предложили ввести новые пособия

Российские власти выделили Минтруду РФ из резервного фонда 18,4 млрд рублей на новые пособия, предназначенные для особо нуждающихся семей с детьми от 3 до 7 лет. Выплаты начнутся после 17 августа.

Члены фракции «Справедливой России» предложили выплатить пособия тем граждан, которые во время пандемии потеряли работу или их доход оказался ниже прожиточного минимума.

Минфин РФ предложил снизить расходы на здравоохранение и образование

Минфин России хочет сократить финансирование госпрограмм «Развитие здравоохранения» и «Развитие образования» и увеличить расходы на программу «Социальная поддержка граждан».

В России введут новые правила для автоаптечек

Минздрав РФ собирается ввести новые правила для автомобильных аптечек. В частности, в аптечке планируют увеличить размер бинтов и лейкопластырей, а также внести в список две трехслойные медицинские маски и две пары перчаток.

Суд признал виновными членов «Нового величия»

Семь участников группы «Новое величие» 6 августа признаны виновными в организации госпереворота и приговорены судом к разным срокам — от четырех лет условно, до семи лет реального заключения.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.