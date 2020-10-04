В Екатеринбурге разработали уникальное противовирусное средство

Вещество с противовирусным и антиоксидантным эффектом, совмещенным в одной молекуле, создали ученые Уральского федерального университета (УрФУ). О новом лекарстве рассказала доцент кафедры аналитической химии университета Елена Герасимова.
«При синтезе данных молекул антиоксидантные свойства по механизму передачи электрона уменьшаются относительно исходного вещества», — цитируют Герасимову «Известия». Эксперт отметила, что по механизму передачи протона активность молекул наоборот становится выше.
Двойное действие препарата сделает лечение вирусных заболеваний более результативным, уверены ученые. Создатели лекарства заявили, что аналогов ему пока нет нигде в мире.
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