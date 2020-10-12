Президент РАН назвал главное условие победы над коронавирусом

Благодаря появлению нескольких разных вакцин против COVID-19 человечеству удастся победить пандемию. Об этом заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
«Чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять», — приводит объяснение президента РАН РИА «Новости». В итоге это остановит коронавирус, считает Сергеев.
Необходимость подбирать вакцину обусловлена хроническими заболеваниями людей. Их приходится учитывать, когда ставится прививка. Также важна предрасположенность к болезням и возраст пациента, напомнил глава академии.
12 октября центр Гамалеи рассказал, когда закончатся испытания российской вакцины от COVID-19. «Спутник V» будет полностью исследован только в 2021 году.
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