12 октября 2020

Президент РАН назвал главное условие победы над коронавирусом

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Коронавирус помогут победить многочисленные вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Благодаря появлению нескольких разных вакцин против COVID-19 человечеству удастся победить пандемию. Об этом заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять», — приводит объяснение президента РАН РИА «Новости». В итоге это остановит коронавирус, считает Сергеев.

Необходимость подбирать вакцину обусловлена хроническими заболеваниями людей. Их приходится учитывать, когда ставится прививка. Также важна предрасположенность к болезням и возраст пациента, напомнил глава академии.

12 октября центр Гамалеи рассказал, когда закончатся испытания российской вакцины от COVID-19. «Спутник V» будет полностью исследован только в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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