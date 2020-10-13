За прошедшие сутки в РФ зафиксировано 13 868 новых случаев заболевания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 октября, — 308-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 218-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 315 248, достигнув отметки в 38 344 759. Из них выздороветь удалось уже 28 741 755 пациентам (+254 375). Жертвами COVID-19 стали 1 094 759 человек (+4 883).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где соответствующий диагноз поставлен 8 087 496 американцам. Следом идут Индия (7 237 082) и Бразилия (5 114 823). Россия в этом списке занимает четвертое место, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 326 178.

Вакцина и лекарство

В новосибирском Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН рассказали об успешных испытаниях третьей по счету российской вакцины. По словам президента РАН Александра Сергеева, никаких серьезных побочных эффектов во время испытаний не выявлено.

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических исследований российской вакцины «Спутник V» на людях старше 60 лет. В исследовании, которое пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента РФ, примут участие 110 добровольцев.

Стоимость российского лекарства от COVID-19 за последние три месяца упала вдвое. Изначально «Авифавир», стоил в среднем 22,3 тысячи рублей за упаковку. Цена держалась до конца июня, пока ему не появилось еще два аналога — «Коронавир» и «Арепливир». Затем средняя цена снизилась до 18,3 тысяч рублей.

Коронавирус в России

За прошедшие сутки в России зафиксировано 13 868 новых случаев коронавирусной инфекции, что является очередным рекордом по приросту новых заболевших. Предыдущие рекордные данные были зафиксированы 11 октября, когда за сутки заразились 13 634 человека.

На следующей неделе россиян ждут вспышки COVID-19. Г лава Центра Гамалеи Александр Гинцбург, объяснил, что это связано с похолоданиями. При этом коечный фонд для пациентов с COVID-10 в России занят уже почти на 90%. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что рост заболевших продлится около 20 дней. Такая цифра обусловлена тем, что инкубационный период длится 28 дней.

Глава ведомства Анна Попова назвала несколько условий победы над вирусом. По ее словам, важно, чтобы не было COVID-диссидентов. Попова заметила, что 80% заболевших говорят, что они в том или ином варианте пренебрегли требованиями безопасности против инфекции. Также она добавила, что в будущем важным является обязательность вакцины. Привиться должны как можно больше людей, чтобы появился коллективный иммунитет.

Коронавирус в мире

Рост заболеваемости во многих странах следует рассматривать не как вторую волну, а « как второй пик» пандемии . Такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Игрок футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусом. У спортсмена нет симптомов, он находится в изоляции. Другие игроки прошли тест, их результаты оказались отрицательными.