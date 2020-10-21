Композитор подчеркнул, что каждый ответит за инцидент Фото: страница Максима Фадеева в Instagram @fadeevmaxim

Блогер Mellstroy, избивший девушку в прямом эфире своего стрима, а также все причастные к инциденту ответят за него. Об этом в своем Instagram заявил российский композитор Максим Фадеев.

«Нам говорят на федеральных каналах, что мы должны к ним [блогерам] прислушиваться. Что мы должны вот этих слушать. Я не буду их слушать», — рассказал Фадеев. В качестве иллюстрации он прикрепил скандальный момент из стрима Mellstroy, на котором он несколько раз бьет девушку головой об стол. В подписи к нему композитор подчеркнул, что за инцидент ответит каждый.

Сам инцидент произошел несколько дней назад, сообщает телеканал 360. Российский блогер Андрей Бурим под ником Mellstroy во время своего стрима в компании друзей внезапно вышел из себя и несколько раз ударил головой об стол сидевшую рядом модель из Челябинска Алену Ефремову. В результате девушка попала в больницу с разбитым лицом. Несмотря на полученные травмы, Ефремова, по информации Nation News отказалась писать заявление в полицию.