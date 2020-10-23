Коронавирусом могут переболеть 70% населения планеты, прежде чем у людей выработается к нему иммунитет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 24 октября, — 318-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 228-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом увеличилось до 42 463 993 человек, прирост составил 503 928 заболевших. Погибли из-за коронавируса уже 1 151 423 человека (+6 395), излечились от болезни 31 324 561 (247 447) жителей планеты.

Лидером по числу заболевших остаются Соединённые Штаты, где диагноз поставили 8 746 953 гражданам. В Индии количество заболевших коронавирусом достигло 7 813 668 человек. Далее идет Бразилия, где 5 355 650 заболевших. В России число заразившихся коронавирусом составляет 1 480 646 граждан.

Вакцина и лекарство

Власти США разрешили возобновить испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca. При этом исследователи теперь обязаны сообщать добровольцам о случаях возникновения побочных эффектов и отслеживать их появление. Вновь заняться вакциной намерена и компания Johnson& Johnson. Ее представители заявили, что болезнь одного из добровольцев не была связана с вакцинацией, а мужчина перенес инсульт.

Ситуация в России

За прошедшие сутки в России количество новых случаев заражения составило антирекорт за все время пандемии в стране — 17 340 человек. Вирус диагностирован у 1 480 646 россиян. Скончались от коронавируса 25 553 россиян (+ 283 за сутки), выздоровели 1 119 251, в том числе почти 300 человек за минувшие сутки.

Властям регионов России стоит вводить ограничения из-за распространения коронавируса осторожно, отталкиваясь от эпидемиологической ситуации, рассказал президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. После этого московский градоначальник объявил, что столице не требуются дополнительные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. «Меры предприняты очень серьезные, связанные с переводом на домашний режим хронических больных, людей старше 65 лет. Более миллиона [человек] перешло на удаленку работать», — сказал Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Минздрав считает, что коронавирусом могут заболеть 42 млн россиян. Это люди с ожирением, которые больше подвержены риску заражения, заявил главный внештатный эндокринолог Минздрава РФ, академик РАН Иван Дедов.

А в аэропортах России могут появиться системы, распознающие коронавирус по кашлю человека, рассказал спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Ситуация в мире

Ближайшие несколько месяцев станут трудными для мира из-за обострения пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. «Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии коронавируса. Последующие несколько месяцев будут очень трудными», — рассказал Гебрейесус. По его словам, наиболее сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в северном полушарии Земли.

В Неаполе несколько сотен человек вышли на улицу, выступая против введения ограничительных мер на фоне распространения коронавируса. Мирная акция местных рестораторов и владельцев магазинов переросла в столкновения с полицией. Манифестанты забросали петардами здание регионального правительства. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ. Протестующие требовали отменить в регионе карантин и режим самоизоляции.

В Соединенных Штатах коронавирусная инфекция изменит давнюю традицию празднования Рождества : впервые за 159 лет Санта-Клаус не будет принимать вживую детей во флагманском универмаге Macy«s в Нью-Йорке. Об этом сообщили на сайте магазина. Отмечается, что ежегодно на встречу с Сантой в супермаркет приезжают около 250 тысяч человек. В этом году встреча с Сантой для маленьких детей пройдет в виртуальном формате.

Прогноз

Распространение коронавирусной инфекции в России будет набирать обороты в ближайшие две недели и, предположительно, к 7 ноября выйдет на плато. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

В беседе с URA.RU научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предположил, что коронавирус перестанет быть главной проблемой для человечества только через полтора-два года, когда большая часть людей перенесет заражение. При этом привыкнуть к COVID и совсем не обращать на него внимания не получится никогда. «Пока COVID переболели только 20-25% людей. Вот когда процентов 70 населения переболеют этим вирусом, ему будет труднее распространяться», — предположил специалист.

Коронавирус может ухудшить интеллектуальные способности. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, проведя тестирование более чем 84 тысяч переболевших COVID британцев. Исследователи выяснили, что «у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций».