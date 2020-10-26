США поставили союзников под ядерный удар России. Под угрозой Украина, Грузия и Европа

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
По мнению эксперта, обращение Владимира Путина направлено европейским странам в обход США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Размещение ракетных комплексов НАТО у российских границ грозит Европе попаданием в перечень приоритетных целей стратегических ядерных сил России. Об этом URA.RU заявил военный обозреватель Александр Жилин, комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина о моратории на ракетные комплексы на территории Евросоюза.

«Конструируемая англосаксами ситуация вынуждает нас включить страны, где будут размещены эти ракеты, в перечень приоритетных целей наших Стратегических Ядерных Сил», — рассказал Жилин. Кроме того, по мнению эксперта, в российской оборонной доктрине в отношении этих стран будет внесено понятие «Упреждающего удара».

Соединенные Штаты, по словам собеседника агентства, намерены разместить подпадающие под ограничения ракеты средней и меньшей дальности в Европе, на Украине и Грузии. Кроме того, ведутся переговоры с другими граничащими с нами странами. Он добавил, что цель таких действий очевидна — создать для России «подкову напряженности» за счет обустройства ударных плацдармов на чужих территориях.

Ранее Владимир Путин предложил странам НАТО в качестве дополнительных шагов по деэскалации обстановки в Европе после прекращения действия договора о ракетах средней и малой дальности принять мораторий на использование таких боеприпасов. По его словам, необходимо оставить свободными от ракет территории, ранее включенные в договор.

Военный эксперт подчеркнул, что сегодняшнее обращение Путина к странам НАТО является в первую очередь диалогом с европейскими странами, минуя США. «Заявление Владимира Путина по РСМД обращено не столько к политикам и военным, сколько к народам, к общественному мнению европейских стран. Это апелляция к коллективному здравому смыслу», — добавил он.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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