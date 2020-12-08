В России станет проще купить жилье

В Совете Федерации предложили применять льготную ипотеку к недвижимости на вторичном рынке. Об этом на заседании Совета Федерации по развитию финансового рынка сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Была запущена льготная ипотека под 6,5% для нового жилья. Это эффективна мера — сотни тысяч семей улучшают жилищные условия, а строительная отрасль преодолевает последствия пандемии. Однако сформировался существенный разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье. Поэтому надо подумать над целевым субсидированием вторичного жилья», — сказала она.
При этом председатель Совета Федерации отметила, что работа по совершенствованию жилищного кредитования должна быть продолжена. «Система жилищных сбережений расширит долю граждан, которые смогут позволить себе приобрести жилье в ипотеку», — сказала она на заседании.
В свою очередь, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина отметила, что готовится программа развития жилищных накоплений для граждан, которые хотят вложить деньги в первоначальный взнос на ипотеку. «Сейчас часто у людей есть возможность обслуживать ипотеку, но нет накоплений для первоначального взноса. Поддерживаем проект жилищных накоплений: когда человек накапливает деньги на первоначальный взнос, а условия будущего ипотечного займа фиксируются сразу», — сказала она.
Однако некоторые эксперты считают, что принятые меры по ипотеке помогли выжить пострадавшим отраслям и поддержать экономическую активность. Благодаря этому рынок жилой недвижимости в 2020 году испытал беспрецедентный рост спроса, но это же и привело к заметному подорожанию квартир. Такую информацию сообщает «Ридус».
Цены на квартиры в новостройках России уже в начале следующего года могут увеличиться на 10-12%. Причина кроется в повышенном спросе, связанном с льготной ипотекой под 6,5% и девальвацией рубля.
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