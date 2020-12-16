Групповой иммунитет потребует вакцинации до 85% населения, заявил американский ученый Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 декабря, — 375-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 281-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 603 874, достигнув отметки в 73 783 542. Выздороветь из них удалось 51 692 217 пациенту (+746 516). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 640 840 человек (+13 139).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 17 140 752 американцев. Следом идут Индия (9 932 908) и Бразилия (6 974 258). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 2 707 945.

Вакцина и лекарства

Во всех регионах России началась вакцинация от COVID-19. Как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, в стране привиты уже 28,5 тысяч человек. В ведомстве уточнили, что переболевшим россиянам стоит пока воздержаться от прививки. А главный инфекционист США Энтони Фаучи добавил, что групповой иммунитет потребует вакцинации до 85% населения.

Первая прививка может не помочь приобрести иммунитет к инфекции. Об этом рассказала заведующая отделением в иерусалимской клинике Хадасса, профессор-иммунолог Полина Степенская. Она напомнила, что необходимо проходить второй этап вакцинации.

Главные врачи больниц ЯНАО, получившие прививку «Спутник V», заявили об отсутствии побочных эффектов от вакцины. По их словам, ярко выраженных последствий после укола нет. Об этом URA.RU сообщили в Ямальском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Ситуация в России

По данным на 15 декабря COVID-19 в России обнаружен у 26 689 человек, 577 пациентов умерли. Днем ранее от коронавируса скончались 450 человек, сообщили в оперштабе. Предпосылок для введения тотального карантина в Москве нет, заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Тем временем в Калининграде власти намерены полностью закрыть кафе и рестораны с 31 декабря по 3 января, а также ограничить их работу в новогодние каникулы с 6 до 19 часов.

Перенесенная коронавирусная инфекция не приводит к полной потере слуха. К такому выводу пришли израильские ученые. Однако COVID приводит к нарушениям в обмене и синтезе гемоглобина, а также к нарушению свертываемости крови.

В Москве запустили уникальный сервис для лечения коронавируса — КТ-калькулятор. Это совместная разработка столичных медиков и исследователей МГУ. Она поможет врачу спрогнозировать, в какой форме — легкой, средней или тяжелой — будет протекать пневмония, а также принять решение о дальнейшей тактике лечения.

Коронавирус в мире

Новые карантинные меры , направленные на снижение темпов распространения нового коронавируса, в среду вступают в силу в Германии. Предварительно они будут действовать до 10 января, но не исключено, что ограничения продлят, если не произойдет значительного улучшения эпидемической ситуации в стране.

Смертность в Италии по итогам 2020 года может сравняться с временами Второй мировой войны. Как сообщил президент Национального института статистики Istat Джан Карло Бланджардо, по итогам года смертность в Италии может превысить 700 тысяч человек.

Жители и сотрудники дома престарелых в бельгийском городе Антверпен, муниципалитет Мол, могли заразиться коронавирусом после визита Санта-Клауса. Один житель пансионата скончался, еще один постоялец находится в тяжелом состоянии и ему проводят кислородную терапию.