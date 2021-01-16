В крупнейшем аэропорту Германии проходит полицейская операция

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Перелет Кольцово-Шереметьево, терминал
В аэропорту проходит полицейская операция Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Франкфурта проходит полицейская операция. Информация об этом появилась в Twitter.

«В аэропорту Франкфурта частично закрыт один из терминалов и ж/д вокзал из-за проходящей полицейской операции», — говорится в сообщении представителей воздушной гавани.

Пассажирам советуют следовать инструкциям сотрудников службы безопасности на территории. Кроме этого, полиция просит людей не публиковать видео с места. По одной из версий СМИ, операция связана с обнаруженным на территории аэровокзала бесхозным багажом.Telegram-канал Mash передает, что есть информация о стрельбе.

Обновлено в 23:51

Два человека задержаны в аэропорту Франкфурта, где полиция проводит операцию, третьего ищут из-за обнаружения подозрительного багажа, передает РИА «Новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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