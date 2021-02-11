Малышева посоветовала, как спасти здоровье во время коронавируса

В период пандемии коронавируса особенно важно знать уровень сахара в крови, чего не делают многие россияне. Диабет становится еще опаснее при заражении COVID. С таким заявлением выступила врач и телеведущая Елена Малышева.
«Пойдите и купите глюкометр и измерьте свой сахар в крови. Надо знать, что у вас высокий сахар, принимать препараты для его снижения. Тогда вы будете жить», — цитирует Малышеву телеканал 360.
Диабет серьезно повышает вероятность смерти при заражении коронавирусом, добавила теледоктор. Малышева посоветовала диабетикам принимать препарат метформин, однако перед этим посетить врача.
Ранее Малышева рассказала, что потеря обоняния из-за коронавируса становится причиной пожаров — люди не чувствуют запах дыма и гари. Также телеведущая советовала пациентам из групп риска как можно скорее ставить вакцину от COVID.
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