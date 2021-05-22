Вакцину «Спутник V» испытают на онкобольных

Вакцина от коронавируса может быть неэффективна для онкобольных Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с онкологическими заболеваниями будут проведены до конца 2021 года. Об этом сообщил замдиректора по научной работе исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего препарат, Денис Логунов.

«Мы и коллеги планируем протокол, подготовлен синопсис проекта клинических исследований онкологических пациентов. Я очень надеюсь, что до конца года мы проведем значимую часть клинического исследования», — поделился планами Логунов на форуме «Новое знание». По его словам, об эффективности «Спутника V» для онкобольных невозможно судить без проведения масштабных исследований, поскольку курсы химиотерапии, которые проходят пациенты, могут снижать иммунную функцию.

Об особых рекомендациях по применению вакцины «Спутник V» для онкобольных ранее заявлял глава центра Александр Гинцбург. Тогда он уточнил, что запрета на иммунизацию для людей, страдающих онкозаболеваниями, нет. При этом вакцинация от коронавируса — всегда добровольная процедура, пишет агентство Nation News.