Миронов раскрыл планы по слиянию «Справедливой России» и КПРФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, миронов сергей
Объединение КПРФ и «Справедливой России» возможно в исторической перспективе, считает Сергей Миронов Фото:

Объединение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ остается в повестке. Об этом сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«В Государственной Думе восьмого созыва будет создана межфракционная коалиция лево-патриотических сил, а взаимодействие партий „Справедливая Россия — Патриоты — За Правду“ и КПРФ приведет в перспективе к их объединению», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он отметил, что на данный момент, во время избирательной кампании, это нереально осуществить. Однако в исторической перспективе соединение двух партий обязательно произойдет.

Ранее Миронов отрицательно ответил на предложение сопредседателя «Справедливой России» Захара Прилепина объединить КПФР с партией «Справедливая Россия — За правду» в левую коалицию. По мнению лидера СР, это невозможно при нынешнем руководителе коммунистов Геннадии Зюганове, пишет «Федеральное агентство новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...