Миронов раскрыл планы по слиянию «Справедливой России» и КПРФ

Объединение КПРФ и «Справедливой России» возможно в исторической перспективе, считает Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Объединение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ остается в повестке. Об этом сообщил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«В Государственной Думе восьмого созыва будет создана межфракционная коалиция лево-патриотических сил, а взаимодействие партий „Справедливая Россия — Патриоты — За Правду“ и КПРФ приведет в перспективе к их объединению», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он отметил, что на данный момент, во время избирательной кампании, это нереально осуществить. Однако в исторической перспективе соединение двух партий обязательно произойдет.

Ранее Миронов отрицательно ответил на предложение сопредседателя «Справедливой России» Захара Прилепина объединить КПФР с партией «Справедливая Россия — За правду» в левую коалицию. По мнению лидера СР, это невозможно при нынешнем руководителе коммунистов Геннадии Зюганове, пишет « Федеральное агентство новостей» .