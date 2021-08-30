В Эстонии отказались выдавать визу российскому дипломату

МИД Эстонии отказался выдать визу российскому дипломату. Так в дипмиссии ответили на высылку эстонского дипломата из РФ.
«Сегодня, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату. Данное решение принято в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации», — приводит заявление МИД Эстонии ТАСС.
Ранее Россия объявила эстонского консула Марта Лятте персоной нон грата. Как сообщала ФСБ, он пытался получить закрытую информацию о планах РФ в Арктике. Его задержали и выслали из России.
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