В Эстонии отказались выдавать визу российскому дипломату

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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, руки чиновника, дипломат
Это ответ на высылку эстонского консула Фото:

МИД Эстонии отказался выдать визу российскому дипломату. Так в дипмиссии ответили на высылку эстонского дипломата из РФ.

«Сегодня, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату. Данное решение принято в ответ на высылку нашего дипломата из Российской Федерации», — приводит заявление МИД Эстонии ТАСС.

Ранее Россия объявила эстонского консула Марта Лятте персоной нон грата. Как сообщала ФСБ, он пытался получить закрытую информацию о планах РФ в Арктике. Его задержали и выслали из России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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