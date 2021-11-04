Омбудсмен Украины признал провал в борьбе с русским языком

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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, ручка, тетрадь, школа, уроки
Креминь обозвал русскоговорящих на Украине «русифицированными украинцами» Фото:

Русскоязычное население Украины является «русифицированными украинцами», так как местные жители в своей речи используют два языка одновременно. С этим заявлением выступил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

«Если говорить об украинском русском, то это суржик. Это суржик, который применяется, в том числе русифицированными гражданами Украины», — пояснил языковой омбудсмен, пишут «РИА» Новости.

Тарас Креминь назвал русскоязычное население Украины «русифицированными украинцами». Он считает, что в стране почти не осталось «чистого» русского или украинского языков.

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь также выступил с предложением изменить названия русскоязычных городов на украинские наименования. С этим вопросом он обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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